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Egemen Bağış'ın yeni işi belli oldu. Bağış, Türkiye’de geçen aylarda ortak olduğu şirket ile Kıbrıs’a öğrenci getirecek.

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Egemen Bağış'ın yeni işi belli oldu. Bağış, Türkiye’de geçen aylarda ortak olduğu şirket ile Kıbrıs’a öğrenci getirecek
Egemen Bağış'ın yeni işi belli oldu. Bağış, Türkiye’de geçen aylarda ortak olduğu şirket ile Kıbrıs’a öğrenci getirecek.

Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ın yeni işi belli oldu. Bağış, Türkiye’de geçen aylarda ortak olduğu şirket ile Kıbrıs’a öğrenci getirecek.

Sözcü'den Bora Erdin'in haberine göre, geçen günlerde Kuzey Kıbrıs vatandaşlığı alan Bağış, adadaki Uluslararası Aydın Üniversitesi Mütevelli heyetine girdi. Eğitim alanında çalışmaya başlayan Bağış ayrıca Abacus Yurt dışı Eğitim Danışmanlığı Limited Şirketi'nin ortağı oldu. Bağış'ın nisan ayında ortağı olduğu şirketin merkezi İstanbul'da yer alırken bir şubesi de New York'ta bulunuyor. Şirket, Work and Travel (çalış ve gez) programı başta olmak üzere yurt dışındaki birçok değişim programının, dil okullarının, liselerin ve üniversitelerin Türkiye temsilciliğini yapıyor.

YÜZDE 20 HİSSEYE SAHİP
Geçtiğimiz aralık ayında Kutluhan Akçın tarafından kurulan şirket 14 Nisan'da yönetim kurulu toplantısı yaptı. Toplantıda şirketin yeni sahipleri belirlendi. Şirketin yüzde 20 hissesini sahip olan Egemen Bağış'ın 3 ortağı daha bulunuyor. İbrahim Yanık ve Nevzet Dayan‘ın yanı sıra şirketin New York şubesinin başında yer alan Ayhan Özmekik de yüzde 30 hissedar olarak pay aldı. Özmekik, ABD'de faaliyet gösteren (TAYEF) Turkish American Youth & Edication Foundation Vakfı Başkanı olarak tanınıyor.

OKUL AÇABİLECEK, AB'DEN FON ALABİLECEK
Şirketin yetkileri arasında eğitim ve öğretim hizmetleri konusunda Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının izin verdiği her seviyede anaokulu, ilköğretim okulu, lise, yüksek okul ve üniversite açma ve, işletme yetkisi de var. 

AB'den fon alabileceği belirtilen şirketin tanımında şu bilgiye yer veriliyor:

“AB proje teklifi hazırlama, inceleme, proje yönetimi, hibe, fon ve kredi sağlama konularında danışmanlık yapmak, AB üyesi ülkelerle ortak projelerle katılımcı olarak çalışmaları yürütmek, gerektiğinde bu projelere koordinatörlük yapmak…”

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