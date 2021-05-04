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“Egemen eşitliğimizin olmadığı herhangi bir çözüm yoluna gitmeyeceğiz”

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Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs sorunu konusunda açıklamada bulundu. Saner, “egemen eşitliğimizin olmadığı herhangi bir anlaşmayla bir çözüm yoluna gitmeyeceğiz” dedi.
“Egemen eşitliğimizin olmadığı herhangi bir çözüm yoluna gitmeyeceğiz”

Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs sorunu konusunda açıklamada bulundu. Saner, “egemen eşitliğimizin olmadığı herhangi bir anlaşmayla bir çözüm yoluna gitmeyeceğiz” dedi.

 

Yılmaz Bora başkanlığındaki Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği heyetini kabul ederek görüşen Başbakan Saner, 53 yıldır devam eden Kıbrıs müzakerelerinde, Kıbrıs Rumlarının Kıbrıs Türkleri ile hiçbir şey paylaşmak istememesinden dolayı bir sonuca ulaşılamadığını belirterek, “Bir 53 yıl daha federasyon görüşmesi için beklememizi, dünyanın artık Kıbrıs Türk halkından isteme lüksü de kalmamıştır” dedi.

 

Saner, Kıbrıs müzakerelerinde ortaya çıkan tüm çözüm önerilerinin Rumlar tarafından reddedildiğini ve çözümsüzlüğünün tek nedeninin Rumların tavrı olduğunu kaydetti.

 

 

Rum lider NikosAnastasiadis’in tüm bunları bilmezmiş gibi, tarihi gerçekleri saptırarak ifadeler kullanmasını kınadığını belirten Başbakan Saner, “Bu tip davranışlar sergilemesi halinde de olacaklardan sorumlunun kendisi olduğunu da ifade etmek istiyorum” dedi.

 

Anavatan Türkiye ile iki egemen eşit devlet çözümü yönünde ortak hareket ettiklerini vurgulayan Saner, Cenevre’deki görüşmenin, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin isteği üzerine, BM çatısı altında görüşmeler başlayacaksa iki taraf arasında ortak zemin var mı yok mu tespiti için yapıldığını, böyle bir zeminin de olmadığının görüldüğünü söyledi.

 

Kıbrıs Türkleri’nin hak ettiği egemenlik hakkını vermek istemeyenlerle hiçbir ortak paydanın olmadığını dile getiren Başbakan Saner, Anavatan Türkiye ile ülkedeki ve bölgedeki Türk ulusunun hak ve çıkarlarının korunmasında kararlı olduklarını vurguladı. Başbakan Saner, “Egemen eşitliğimizin olmadığı her hangi bir anlaşmayla bir çözüm yoluna gitmeyeceğiz” dedi.

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