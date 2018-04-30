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"Eğer 1 Mayıs'ta işçiler çalıştırılıyorsa 1’e 2 ödendi mi onu da denetleyeceğiz"

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Eğer yarın işçiler çalıştırılıyorsa 1’e 2 ödendi mi onu da denetleyeceğiz."Bakanlık olarak aldığımız kararla yarın tüm büyük süpermarketler 11’den itibaren kapalı olacak."
"Eğer 1 Mayıs'ta işçiler çalıştırılıyorsa 1’e 2 ödendi mi onu da denetleyeceğiz"

İşte o açıklama;

"Yarın 1 Mayıs ve 1 Mayıs ülkemizde yıllardır kutlanması gerektiği gibi kutlanamıyor. Bakanlık olarak aldığımız kararla yarın tüm büyük süpermarketler 11’den itibaren kapalı olacak.

"Burada en büyük denetmen toplum olacak. Burdan duyuruyorum, yarın bu kurala uymayanları lütfen bize bildiriniz. Saatini, yerini ve hangi firma olduğunu aktarınız.

Eğer yarın işçiler çalıştırılıyorsa 1’e 2 ödendi mi onu da denetleyeceğiz. Vatandaşlarımız açık olan hiçbir yerden alışveriş etmesinler ve hizmet veren yerlerden hizmet almasınlar. Bırakın işçiler bayramını kutlasınlar. Süpermarket ve şirketlere teşekkür etmek istiyorum. Umarım önümüzdeki yıl resmi tatilleri hep birlikte kutlarız."

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