Cenevre'deki tarihi Kıbrıs zirvesinde, BM Genel Sekreteri ilginç bir benzetme yaparak, "Eğer bu bir sinema yarışması olsaydı Oscar’ı hak edenler, sağımda ve solumda görmüş olduğunuz beyefendiler bunu kazanırdı" dedi.

Tarihi Kıbrıs zirvesinin sürdüğü İsviçre’nin Cenevre kentinde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres basın toplantısı düzenledi.

Guterres'e KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis de eşlik etti. Guterres, "Eğer bu bir sinema yarışması olsaydı Oscar’ı hak edenler, sağımda ve solumda görmüş olduğunuz beyefendiler bunu kazanırdı. BM de yardımcı oyuncu ödülünü alırdı" dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres'in açıklamalarından satır başları şöyle

:- Açılış oturumları aşırı derece yapıcı geçti.

- Gerekli enstrümanların bulunması konusunda mutabık kalındı. Bundan sonra yapılacak şeyler de var. Konferans bugün bir kez daha toplanacak. Hemen hızlı çözüm, mucize beklenemez.

- Biz burada sağlam bir çözüm için çalışıyoruz. Ve bu anlamda gerektiği kadar, gereken şekilde bu amaca ulaşabilmek amacıyla çalışmaya devam edeceğiz.

- Çok net şekilde şunu dile getirmek istiyorum. BM için bizim buradaki rolümüz taraflara destek vermek. Amacımız da anlaşma konusunda destek verme. Herhangi bir başka gündemimiz yok. Her iki tarafın mutabakatıyla sağlanacak bir çözümün peşindeyiz.

OSCAR KAZANIRLARDI

- Eğer bu bir sinema yarışması olsaydı Oscar’ı hak edenler, sağımda ve solumda görmüş olduğunuz beyefendiler bunu kazanırdı. BM de yardımcı oyuncu ödülünü alırdı. AB de bu sürece destek veriyor. Ve BM bağlamında etkili ve güçlü bir şekilde burada elde edilebilecek başarıları süreci her şekilde destekliyor. Sabırlı olmak lazım, hızlı bir çözümün peşinde değiliz. Ciddi şekilde çözüme dönük çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

- Bu kadar çatışmaların ortaya çıktığı, çok sorunun yaşandığı hiçbir krizin çözülemiyor gibi görüldüğü dünyada umudun sembolü olacak. Her iki liderin, gösterdiği liderlik için teşekkür ediyorum.

Guterres'in kamuoyunu bilgilendirdiği toplantıda Akıncı ve Anastasiadis açıklamada bulunmadı.

GARANTÖR ÜLKELER DE KATILIYOR

Konferansa Guterres, Akıncı ve Anastasiadis'in yanı sıra garantör ülkeler adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson katılıyor. "Özel gözlemci" sıfatıyla konferansta yer alan Avrupa Birliği'ni (AB) ise AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini temsil ediyor.

Konferansın ana gündem maddesini, müzakerelerin 6 temel başlığından biri olan "Güvenlik ve Garantiler" oluşturuyor.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, konferansın öğleden önceki kısmında yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ta on yıllardır devam eden müzakerelerin ucu açık bir şekilde sürdürülmesinin kimseye yararı bulunmadığını ve müzakerelerin altı temel başlığından biri olan "Güvenlik ve Garantiler" düzenlemesinin gereklilik olduğunu vurgulamıştı.Kıbrıslı liderler son üç ayda İsviçre'de iki kez bir araya gelmişlerdi.

Liderlerin Cenevre'deki üçüncü buluşmasının ardından gerçekleşen uluslararası konferans, adanın geleceğinde belirleyici rol oynayabilir.