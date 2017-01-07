Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Psikoloji Kulübü tarafından “İlişkilerde Çatışma mı, Barışmak mı, Çözüm mü?” konulu konferans düzenlendi.

Çevik Uraz Konferans Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleşen konferansa konuşmacı olarak Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu katıldı. Söz konusu etkinlikte Psikoloji Kulübü Başkanı Halil İbrahim Koyuncu kulüpten ve etkinliklerden bahsederken, Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu temsilcisi Hamide Yılmaz ise çalışma grubu hakkında bilgi verdi.

“Konuşulmayan tüm beklentiler ilişkiyi riske atar”

İzmir’de “İlişki Pusulası” adı altında Aile Enstitüsü kuran Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu, tüm ilişkilerde ilk görüşme ve son görüşmenin önemine dikkat çekti. İkili ilişkilerde beklentilerin baştan konuşulmasının ilişkinin geleceğini belirleyen en önemli unsur olduğunu vurgulayan Fışıloğlu, konuşulmayan tüm beklentilerin ilişkiyi riske atacağını belirtti.

Verilen kararların sonrası bilinemeyeceğinden ilişki öncesi verilen kararlara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Fışıloğlu, “Kötü sonuçlar yaşamamak için kişiler doğru kararlar vermelidir.” dedi. Verilen kararların korunmaması ve zamanla değişmesinin ilişkiyi bitirme aşamasına götüreceğini söyleyen Prof. Dr. Fışıloğlu, önceliğin sorunu çözmeye yönelik olması gerektiğini vurgulayarak, sorunların çözülememesi durumunda ilişkinin bitirilmesinin daha doğru olacağını aktardı.

“Eğer çay içmek istiyorsan fincanındaki kahveni dökmelisin”

Bitirilen bir ilişki sonrası eski partner hakkında yapılan kötü yorumların bile ilişkiyi bitirmediğini belirten Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu, bireylerin eski partnerleri hakkında iyi ya da kötü yorumlardan kaçınmasının ilişkinin gerçek anlamda bitirilmesinde en ince çizgi olduğunu ifade etti. Bir ilişkiyi bitirmeden başka bir ilişkiye başlamanın sakıncalı olduğunu savunan Fışıloğlu, “Eğer çay içmek istiyorsan fincanındaki kahveni dökmen lazım.” dedi. Her ilişkide dargınlıkların olduğunu söyleyen Prof. Dr. Fışıloğlu, ilişkilerde sorunları çözmek için barışmanın sorunları çözmekten önceki atılan en önemli adım olduğunu vurguladı. İyi iletişimin sorunları çözeceğine inandığını belirten Fışıloğlu, ilişkilerde gerçekten sorun varsa çözüm için kesinlikle profesyonel yardım alınması gerektiğini de sözlerine ekledi.