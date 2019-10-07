DP Milletvekili Serdar Denktaş Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında, kendilerinin de tüm milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını söylediklerine işaret ederek, mahkeme kararı olmadan hiç kimsenin suçlu olmadığını söyledi.

Arıklı’nın sunduğu Anayasa değişikliği önerisini tüm partiler ve hükümetin ele alarak, görüşmesinin en doğru yaklaşım olacağını dile getiren Denktaş, “Eğer suçlu biri varsa, mahkemede cezasını çeker” dedi. Suçlamaların siyasetin ve parlamentonun itibarını zedelediğini dile getiren Denktaş, kısa süre içinde ikinci milletvekilinin dokunulmazlığının meclise gelmesinin siyaseti zedelediğini belirtti

Denktaş, şu anda görüşülmekte olunan dokunulmazlığın ötelenmesi önerisinde bulundu.



