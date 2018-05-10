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Eğik olan Pisa Kulesi'nin sırrı çözüldü

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'Eğik bina' denildiği zaman akla ilk gelen yapı kuşkusuz İtalya'daki Pisa Kulesi. Bilim insanları sonunda yapının nasıl yüzyıllar boyunca bu şekilde ayakta kalabildiği sorusunun cevabını verdi.
Eğik olan Pisa Kulesi'nin sırrı çözüldü

Pisa kentinin en turistik yapılarının başında gelen Pisa Kulesi 1280’den bu yana en az dört güçlü depremden sağ şekilde ayrıldı. Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan kule gezegenimizin en popüler tatil noktalarından biri.

Peki yüzyıllardır 'eğik bina' denildiği zaman akla ilk gelen yapı nasıl oldu da bu şekilde ayakta kalabildi?

Pek çok kişinin cevabını aradığı bu sorunun cevabı bilim dünyasından geldi. Bilim insanları sonunda yapının nasıl yüzyıllar boyunca bu şekilde ayakta kalabildiği sorusunun cevabını verdi.

Bunu araştıran bilim insanları kulenin yıkılmama sebebinin toprak olduğu kanaatine vardılar.

Başka bir deyişle kulenin eğilmesine neden olan ve Pisa Kulesi’ni çöküşün eşiğine getiren toprak, şimdi aynı sistemi korumak için kuleyi çepeçevre sarıyor.

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