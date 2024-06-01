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Eğitim alıp iş kuran kadınlara prim desteği sağlanacak

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Bakanlar Kurulu, sigortalı olup, Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından düzenlenen eğitimi tamamlayan kadınlara prim desteği sağlanmasına karar verdi.
Eğitim alıp iş kuran kadınlara prim desteği sağlanacak

Bakanlar Kurulu, sigortalı olup, Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından düzenlenen Kadına Yönelik Meslek Eğitimi ve Sosyal Destek Projesi Programı’nı tamamlayan katılımcılara prim desteği sağlanmasını düzenleyen yasa gücündeki kararnameleri onaylayarak Resmi Gazete’de yayımladı.

Kararnameler, Cumhuriyet Meclisi’ne sunulacak.

"Sosyal Güvenlik Yasası Kapsamında Sigortalı Olup Sosyal Hizmetler Dairesi Tarafından Düzenlenen Kadına Yönelik Meslek Eğitimi ve Sosyal Destek Projesi Programını Tamamlayan Katılımcılara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Yasa Gücünde Kararname" ve “Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası Kapsamında Sigortalı Olup Sosyal Hizmetler Dairesi Tarafından Düzenlenen Kadına Yönelik Meslek Eğitimi ve Sosyal Destek Projesi Programını Tamamlayan Katılımcılara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Yasa Gücünde Kararname" isimli kararnameler, dünkü Resmi Gazete’de yer aldı.

Kararnamelerin genel gerekçesinde, "Kadına Yönelik Meslek Eğitimi ve Sosyal Destek Projesi Programı’nı tamamlayan katılımcıların çalışma hayatına kazandırılması ve üretime destek olmalarının sağlanması" amacı ortaya kondu.

Başvuruları İhtiyat Sandığı Dairesi’nce onaylananlar, 60 ay boyunca bahse konu kararnamelerden yararlanabilecek.

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