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Eğitim Araştırmaları Birliği Başkanlığı’na Salih Sarpten getirildi

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Eğitim Araştırmaları Birliği (KEAB) Başkanlığı’na Salih Sarpten getirildi.
Eğitim Araştırmaları Birliği Başkanlığı’na Salih Sarpten getirildi

Eğitim Araştırmaları Birliği (KEAB) Başkanlığı’na Salih Sarpten getirildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulunda diğer görev dağılımları ise şöyle:

“Yrd. Doç. Dr. Kemal Akkan Batman Genel Sekreter, Dr. Özlem Dağman Mali Sekreter, MA. Begüm Oluşum Zaifoğlu Eğitim ve Araştırmalar Sekreteri, Doç. Dr. Yağmur Çerkez Dış İlişkiler Sekreteri, Özge Pastırmacıoğlu Sosyal İşler Sekreteri, MA. Senem Köklü Basın ve Halkla İlişkiler Sekreteri.”

Yönetim kurulu yedek üyeliklerine ise Dr. Cemay Onalt Müezzin, Uğur Çınar ve MA. Hatice Cemre Dağgül seçildi.

Disiplin Kurulu’na Hatice Düzgün (Başkan), Yrd. Doç. Dr. Asuman Bolkan ve Yrd. Doç. Dr. Osman Vaiz; Denetleme Kurulu’na ise Doç. Dr. Müge Beidoğlu (Başkan), Doç. Dr. Çise Çavuşoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Azize Ummanel getirildi.

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