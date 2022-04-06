Eğitim Ataşelerine 4800 Euro Maaş

Gazeteci Hüseyin Ekmekçi, Türkiye'de okuyan öğrencilere burs verilmezken eğitim ataşelerinin her birine verilen 4800 Euroluk maaşı eleştirdi.

Haber Kıbrıs canlı yayınında açıklama yapan Ekmekçi şunları söyledi:

Bizim Türkiye’de 7 tane Eğitim Ataşemiz var. Ve her Eğitim Ataşesinin maaşı 4.800 Euro! Bu ülke fakir bir devlettir. Sizler eğitim Ataşesine 4.800 Euro verirken, Türkiye’de okuyan öğrencilere 4 aydır burs parasını yatırmıyorsunuz. Ne iş yaptığı bilinmeyen, ölçüm yapılmayan, faydası zararına bakılmaksızın oluşturduğunuz bu makamlara yüksek paralar ödenirken, Türkiye'de okuyan öğrencilere burs parası bile ödenmiyor