Eğitim Bakanı Amcaoğlu Girne’de Bazı Okullarda İncelemelerde Bulundu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Girne’de bazı okulları ziyaret etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Girne’de bazı okulları ziyaret etti.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Amcaoğlu, Anafartalar Lisesi, Girne Turizm Meslek Lisesi ve 23 Nisan İlkokulu’nda incelemelerde bulundu.

Bakan Amcaoğlu, ziyarette yaptığı açıklamada, yaz tatli boyunca, ülkedeki tüm okullara tek tek ulaşıp, yüz yüze eğitim için ihtiyaçları da belirleyeceklerini söyledi.

Bakan Amcaoğlu, öğretmenlerin aşılanmasına başlandığını hatırlatarak, “Tüm ülke genelinde aşılanan nüfusun oranını en üst seviyeye çekmek, birincil hedefimizdir. Yeni eğitim ve öğretim yılında, tüm seviyelerdeki öğrencilerimizi, öğretmenleri ile yüz yüze buluşturmayı, kavuşturmayı amaçlıyoruz” dedi.