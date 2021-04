Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Atatürk ilkelerinin temel alındığı KKTC’nin korunması, yaşatılması, güzel ülkemizin her alanda gelişmesi için bize düşen görev çok çalışmaktır” dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 101’inci yıl dönümü nedeniyle bu sabah BRT ekranlarından ulusa seslenen Amcaoğlu, Kıbrıslı Türklerin dün olduğu gibi bugün de, gelecekte de 23 Nisan’ı kutlamayı sürdüreceğini vurguladı.

Amcaoğlu, “Özgürlük ve barışın hakim olduğu topraklarda her dilden, her renkten, her dinden çocuklarla birlikte olmaktan bugün olduğu gibi yarın da onur ve gurur duymaya devam edeceğiz” dedi.

“101 YILLIK SÜREDE TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEV BİR ÇINAR OLDU”

Bakan Amcaoğlu, konuşmasında şunları kaydetti:

“Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milletinin iradesini temsilen, Türkiye Büyük Millet Meclisini açışının 101. yıl dönümünü her yıl olduğu gibi büyük bir heyecanla kutluyoruz.

23 Nisan 1920’de Ankara’da yakılan bağımsızlık meşalesi, Anadolu’nun dört bir yanını aydınlattı. O günden bu güne geçen 101 yıllık sürede, Türkiye Cumhuriyeti dev bir çınar oldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık ve cumhuriyet fikrinden esinlenen Kıbrıs Türkü de, büyük acılar çektiği ulusal direniş ve varoluş mücadelesini, 1983 yılının 15 Kasım’ında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ilanıyla taçlandırdı.

Geleceğin teminatı olan sevgili çocuklarımız; unutmayın ki, Mustafa Kemal Atatürk, ‘Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak olan sizlersiniz’ diyerek sizlere duyduğu güveni ifade etmiştir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm dünyada çocuklara armağan edilmiş ilk ve tek bayramdır…”

“BİZE DÜŞEN GÖREV, ÇOK ÇALIŞMAKTIR”

“Atatürk’ün ilkelerinin temel alındığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin korunması ve yaşatılması, güzel ülkemizin her alanda gelişmesi için bize düşen görev, çok çalışmaktır” diyen Amcaoğlu, şöyle devam etti:

“Sizlerin mutlu bir yaşam sürmenizi sağlamak, geleceğinizi güvence altına almak bizim temel görevimizdir.

Atatürk’ü ‘Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki onun karşısında zincirler erir, taçlar, tahtlar batar, yok olur’ sözüyle de bir kez daha saygıyla anarken Atamızın insancıllığının ve bir ulusun geleceği olan çocuklara verdiği değerin en önemli göstergesi, bir ulusun varoluş mücadelesine başladığı, 23 Nisan gününü ‘Çocuk Bayramı’ olarak onlara armağan etmesidir.

Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ilelebet payidar kılacak, ayakta tutacak sizlersiniz.

Biz Kıbrıs Türkleri olarak her 23 Nisan’ı ailelerimiz ve çocuklarımızla birlikte dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de kutlamayı sürdüreceğiz.

Özgürlük ve barışın hakim olduğu topraklarda her dilden, her renkten, her dinden çocuklarla birlikte olmaktan bugün olduğu gibi yarın da onur ve gurur duymaya devam edeceğiz.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Anavatan ile milli birlik ve beraberliğin pekiştirildiği, millet olarak tasada ve kıvançta bir olduğumuz gün olarak kalmaya devam edecektir.”

“23 NİSAN’I İKİNCİ KEZ EVLERDE KUTLUYORUZ”

Bu yıl ikinci kez 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Kovid 19 nedeniyle evlerde kutlandığını belirten Eğitim Bakanı Amcaoğlu, uzaktan eğitim konusuna da değindi.

Özellikle son aylarda ciddi başarılar elde ettiklerini belirten Amcaoğlu, “Çocuklarımızın eğitiminde yaşanan sıkıntıları en aza indirmek için inanın elimizden gelen tüm çabayı harcadık ve harcamakta da kararlıyız” dedi.

AMCAOĞLU’NDAN ÇAĞRI: “EVLERİNİZİ, BALKONLARINIZI BAYRAKLARLA SÜSLEYİN”

Çocuklara, velilere ve vatandaşlara, “Bugün evlerimizi, balkonlarımızı her zaman yaptığımız gibi Türk Bayrağı ve KKTC Bayrağı ile süslemeyi ne olur ihmal etmeyelim” diyerek seslenen Bakan Amcaoğlu, şöyle devam etti:

“Sevgili velilerimiz, pandemi nedeniyle yaşanan sıkıntının farkındayız. Uzaktan eğitim konusunda sizlerin desteği bizler için çok önemlidir, işbirliğimize büyük değer vermekteyiz. Kapımız her zaman sizlere açıktır.

Sevgi, barış, dostluk, kardeşlik felsefesi temelinde 101’inci yılını kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sevincine, çocuklarımızla birlikte ortak olalım, bu coşkuyu onlarla birlikte yaşayalım.

Sevgili çocuklar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yaşayan geleceğin emanetçileri olarak, sevgide, barışta, kardeşlikte, yardımlaşmada örnek bireyler olarak, Atamıza layık olmalıyız. Türk çocukları olarak, bizler, bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeliyiz.

Sevgili çocuklar, unutmayın ki sizler, bu dünyanın gerçek sahipleri ve köklü bir geçmişe sahip geleceğimizsiniz.”

“YÜKÜNÜZ BİRAZ AĞIR AMA ATATÜRK SİZLERE GÜVENDİ…BİZ DE GÜVENİYORUZ”

“Atatürk’ün ilkelerinin temel alındığı cumhuriyetin korunması, yaşatılması, KKTC’nin her alanda gelişmesi, uygarlıktan yararlanarak en iyi biçimde yetişebilmeniz için size düşen görev çok çalışmaktır” diyen Bakan Amcaoğlu, şunları ekledi:

“Bu hedefler ulaşmanız için; dürüst olmayı bileceksiniz çalışkan olmayı bileceksiniz, barışı, kardeşliği, yardımlaşmayı bileceksiniz, vatan sevgisini, bayrak sevgisini bileceksiniz, birlik olmayı, beraber yaşamayı bileceksiniz. Ülkemizin aydınlık geleceğini şekillendirebilmek için, Kurtuluş savaşı nedir? Çanakkale nedir? 19 Mayıs nedir? 29 Ekim nedir? 23 Nisan nedir? 20 Temmuz nedir? 15 Kasım nedir? Bileceksiniz. Yani sevgili çocuklar, yükünüz biraz ağır. Ama Atatürk sizlere güvendi, biz de güveniyoruz. Bu ülkenin aydınlık yarınlarını, sizler devam ettireceksiniz.”