Eğitim Bakanı Amcaoğlu:“39 bin öğrencinin büyük bölümünü adaya getirebilmenin koşullarını arıyoruz”

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, okullardaki corona vakalarıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu.
Son bir haftada 1 öğretmen 5 de öğrencide pozitif vaka tespit ediğini,“Tüm okullarda gerekli testler yapılmıştır, temaslılar takip edilmektedir” dedi.
ŞUBAT TATİLİ ERKENE ÇEKİLEBİLİR
Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, Şubat tatilin daha erkene alınmasının tartışıldığını, uzmanların görüşleri doğrultusunda hareket edileceğini belirtti
“39 bin öğrencinin büyük bölümünü adaya getirebilmenin koşullarını arıyoruz” diyen Amcaoğlu, öncelikle, sağlıkla ilgili gerekli kontrollerin sağlanması gerektiğini söyledi
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