Eğitim Bakanı Çavuşoğlu: Ek bütünleme sınavları 11-15 Eylül’de yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, BRT’de katıldığı Manşet + programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İlk olarak ek bütünleme konusuna ilişkin soruya yanıt veren Çavuşoğlu, sınıf geçme tüzüğünde olmayan bir açılım yaptıklarını belirterek, “Kritik dönemlerde öğrenciler ek bütünleme hakkı verildiği herkesin malumudur. Geçmiş yıllara oranla bu daha az öğrenci sınıfta kalmıştır. Ek bir sınav hakkı daha vererek bu çocukların bir şansı daha olsun istedik” dedi.

Çavuşoğlu, sosyal medyada konunun “çocukların elinden sınav haklarının alındığı” şeklinde tartışıldığına işaret ederek bunun yanlış olduğunu, öğrencilere ek bir sınav hakkı daha verildiğini vurguladı.

Ek sınav hakkı ile geçme notunun indirilmesinin de talep edildiğini ifade eden Çavuşoğlu, öğrencilerin motivasyonuna olumsuz etki yaratacağından ötürü geçme notunun indirilmesi taraftarı olmadıklarını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, ek bütünleme sınavlarının 11-15 Eylül’de yapılacağını belirterek, ders yılının ise ilkokullarda 18, ortaöğretimde de 19 Eylül’de başlayacağını açıkladı.

Okulların depreme karşı dayanıklılığı konusuna ilişkin soruyu da yanıtlayan Çavuşoğlu, 6 Şubat’taki depremin ardından ülkede ciddi bir hassasiyet oluştuğuna işaret etti.

Okul binalarından örnekler alınarak karot ve deprem dayanıklılık testleri yapıldığını ifade eden Çavuşoğlu, bu testlerden çıkan sonuçlara göre inşaat mühendislerinin binaların ihtiyaçlarına yönelik güçlendirme çalışmaları hazırlamakta olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, “Bize şu ana kadar teslim edilmiş herhangi bir proje yoktur. İnşaat Mühendisleri Odası tüm ısrarlarımıza rağmen henüz çalışmaları tamamlamış değildir” dedi.

Namık Kemal Lisesi’nin güçlendirme ihtiyacı olduğunu ve bunun için de bir yıla yakın bir süre gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, bu nedenle okulun Yonpaş Lisesi’ne 10 adet prefabrik sınıf daha inşa etmeye başladıklarını kaydetti.

“Namık Kemal Lisesi öğrencileri gelecek yıl topyekün Yonpaş Lisesi’nde eğitim görebilecek bir altyapıya ulaşmış olacaklar” diyen Çavuşoğlu, Namık Kemal Lisesi’nde çalışmalar tamamlanıncaya kadar eğitimin Yonpaş Lisesi’nde süreceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Yeniceköy’e taşınan Cumhuriyet Lisesi’nin bazı sıkıntılara rağmen eğitime orada devam edeceğini belirterek, Doktor Fazıl Endüstri Meslek Lisesi’ne ise kullanımında sakınca görülen sınıflar kadar prefabrik sınıf yapılacağını söyledi. Şu ana kadar 30 prefabrik sınıf yapıldığını anlatan Çavuşoğlu, ihtiyaç halinde bu sayıya ek yapılacağını kaydetti.

Çavuşoğlu, “Eğitim-öğretim yılını başlatmakta herkesten fazla hassasız. Herkse sadece konuşabilir, biz icraat da yapmak zorundayız. Projeler geldikçe, mühendislerimizin söylediği ne ise onlar yapılacak. Bu yıllar sürecek bir süreçtir. Parasal kaynağımız oluşmaya başladı. Şu anda sorunumuz paradan ziyade, projelerin bize ulaşmamasıdır” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, İnşaat Mühendisleri Odası ile en geç Eylül ayı başında ortak bir basın toplantısı düzenleyerek, okullardaki kesin durumu ve yapılacaklara ilişkin yol haritasını kamuoyu ile paylaşmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Özellikle İskele Bölgesi’nde yaşanan Türkçe bilmeyen öğrenci sayısındaki artışın da sorulduğu Çavuşoğlu, bunun eğitim üzerinde ciddi sıkıntılar yarattığına işaret ederek, bu nedenle Türkçe seviye sınavını geçemeyen öğrencilerin devlet okullarına kabul edilmeyeceklerini vurguladı.