Eğitim Bakanı Çavuşoğlu hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi

Mille Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu mide ve karın ağrısı şikayeti ile Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mille Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu mide ve karın ağrısı şikayeti ile Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, mide ve karın ağrısı şikayeti ile Mağusa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu, Bakan Çavuşoğlu'nun yapılan sağlık kontrollerinin ardından sağlık durumunun iyi olduğunu bir kaç saat içerisinde taburcu edilmesinin öngörüldüğünü kaydetti.