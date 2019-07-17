Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Kanser Hastaları Derneği’ni kabul etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Raziye Kocaismail başkanlığındaki Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) heyetini kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, KHYD Başkanı Raziye Kocaismail kabulde yaptığı konuşmada, amaçlarının KKTC’de kanser hastalığına karşı farkındalığı ve duyarlılığı arttırmak olduğunu belirterek, kansere karşı bilincin ilkokul ve ortaokuldan başlaması gerektiğine dikkat çekti.

Ailelerin kansere karşı bilinçlendiğine vurgu yapan Kocaismail, Bakan Çavuşoğlu’na da bu konuda gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu da, KHYD’nin kanser hastalarıyla ve onların sıkıntılarıyla yakından ilgilendiğini ve ülkede aktif sivil toplum örgütlerinden biri olduğunu söyleyerek, Derneğin projelerini yakından takip ederek takdir ettiğini söyledi.

Çavuşoğlu, kansere karşı bilincin kırsal bölgelerden başlayarak yayılmasının önemli olduğuna dikkat çekerek, erken teşhisin hastalığı yenmede son derece önemli olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, KHYD’nin okullarda yapacağı faaliyetlere de destek vereceğini sözlerine ekledi.