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Eğitim Bakanı Çavuşoğlu'ndan Önemli Açıklamalar.. Okullar ne zaman açılacak?

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Eğitim Bakanı Çavuşoğlu'ndan Önemli Açıklamalar.. Okullar ne zaman açılacak?
Eğitim Bakanı Çavuşoğlu'ndan Önemli Açıklamalar.. Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, okulların açılış tarihinin KHK’nın öğretmen sınavlarını uzatması nedeniyle ilkokul 18 Eylül ve ortaokul 19 Eylül olarak belirlendiğini belirtti.

Okul güvenliği konusunda açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, 70 mühendisle deprem komitesinin anlaşma imzaladığını ve çalışma başlatıldığını, 120 okul 400’ye yakın blokta çalışıldığını, inceleme yapıldığını,  projelerin de bakanlığa ulaşmaya başladığını, değerlendirme komisyonunun değerlendirme yapacağını, beş okula ilişkin ihalenin ise kısa sürede sonuçlanacağını kaydetti.

Çavuşoğlu, okullardaki şartlar doğrultusunda prefabrik sınıf koşullarının da en iyi şekle getirildiğini, iyileştirmeler yapıldığını söyledi.

Kalabalık sınıflara yönelik de okul yapmaya devam ettiklerini belirten Çavuşoğlu, standartların geliştirileceğini ifade etti.

Çavuşoğlu, yabancı öğrencilerin, Türkçe yeterliliğe ulaşmayan öğrencilerin, örgün eğitme alınmamasına yönelik karar üretildiğini söyleyerek, bu öğrencilerin Türkçe ders alacaklarını belirtti.

-"İnanç özgürlüğüne saygı duyuyoruz... Toplumu rahatsız eden unsurlar varsa gereği yapılacak"

2004 yılında imzalanan protokolle müfredatların yenilendiğini, Genişletilmiş Talim Terbiye Kurulu’nun bu amaçla Ankara’ya giderek çalışma yaptığını ardından ülkede de çalışmaların devam ettiğini ve sürecin bu şekilde geliştiğini söyleyen Çavuşoğlu, inanç özgürlüğe saygı duyduklarını belirtti.

Farklı ülke kültürünü yansıtan ve derslerde kullanılan görüntülerin bütünü içinde değil tek olarak değerlendirildiğini söyleyen Çavuşoğlu, bütüne bakarak inceleme yapmak gerektiğini, inanç özgürlüğünü ve anlayışını yansıtmak ve kabul etmek gerektiğini kaydetti.

Kitaplarda yer alan Hindistan ve Filistin örneklerini de inceleyeceğini dile getiren Çavuşoğlu pedagojik açıdan sıkıntı yaratan durumlar varsa bunun değerlendirileceğini belirtti.

Çavuşoğlu, 65 kitabın tümünü değerlendirmesinin mümkün olmadığını, Talim Terbiye Kurullarının değerlendirme yaptığını ancak toplumu rahatsız eden unsurlar varsa gereğinin yapılacağını kaydetti.

Çavuşoğlu, geniş ekiple çalışma yapıldığını, çalışan herkesin eğitimci olduğunu, hata yapıldığına ihtimal vermek istemediğini ifade etti.

Kıbrıslı Türk akademisyenlerin de ders kitaplarının değerlendirildiği kurulda yer aldığını belirten Çavuşoğlu, ayrıca yeni nesil bir Kıbrıs tarihi kitabının yazıldığını söyledi.

Çavuşoğlu, Mehmetçik Ortaokulunun liseye dönüşmesinin yeterli sayıya ulaşması halinde değerlendirilebileceğini ifade etti.

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