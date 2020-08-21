Eğitim Bakanı okulların nasıl açılacağı konusunda kararları açıklıyor

Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı öncesi akademik yılın nasıl başlayacağına ve Covid-19’a karşı okullarda alınacak tedbirleri basın toplantısı ile açıklıyor.

Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı öncesi akademik yılın nasıl başlayacağına ve Covid19’a karşı okullarda alınacak tedbirleri basın toplantısı ile açıklıyor.

2020-2021 Eğitim Yılı için karar verme zamanı olduğunu ifade eden Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, tüm yaz dönemi ve idari tatilde çalıştıklarını belirtti.

‘Akademik Takvim’de 1 Eylül’de okulların açılabileceğinin belirlenmesine karşın, açılma ile Sağlık Bakanlığı’nın da öngörüleri doğrultusunda pozitif vakaların çıktığına işaret eden Çavuşoğlu, kararı da sadece Eğitim Bakanlığı’nın veremeyeceğini ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, Bakanlar Kurulu’nda da yapılan görüşmeler ışığında bir karara varıldığını belirtti.

Canlı Yayın:

https://www.facebook.com/watchparty/251891999132063/