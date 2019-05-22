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Eğitim Bakanı Özyiğit basın toplantsında icraatlarını anlattı

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Eğitim Bakanı Özyiğit basın toplantsında icraatlarını anlattı
Eğitim Bakanı Özyiğit basın toplantsında icraatlarını anlattı

 Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, bilimsel, laik, demokratik eğitimden asla ödün vermediklerini kaydederek, “Acele ve günü birlik kararlar alma yanlışına düşmedik. Kalıcı adımlar atma ve eğitimi devlet politikası haline getirme amacıyla hareket ettik, çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürdük” dedi.

Özyiğit, kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerinden kısa vadelileri fazlasıyla yerine getirdiklerini ifade ederek, “Uzun vadeleri hedeflerimize yönelik ciddi mesafe kat ettik. İçimiz rahat, huzur içindeyiz. Tek üzüntümüz, başladığımız, ciddi uğraş verdiğimiz bazı yapısal dönüşümleri tamamlayamamış olmamızdır” dedi.

Cemal Özyiğit, bu sabah bakanlıkta basın toplantısı düzenledi, icraatlarını anlattı, başlatılmış ancak henüz tamamlamayan projelerle ilgili de bilgi verdi. Basın toplantısında Müsteşar Mehmet Burhan ve bakanlığa bağlı daire müdürleri de hazır bulundu.

Yıllarca eğitimin her kademesinde görev yaptığını anımsatan Özyiğit, “Sorunların ve çözüm önerilerinin ne olduğunu bilen biri olarak ekibimle birlikte ayaklarımız yere basarak, ülke gerçeklerine uygun, günü birlik değil kalıcı adımlar atmak için çalıştık” dedi.
Geçmişte eğitimde günü birlik kararlar alındığını, uygulamaların geceden sabaha değiştirildiğini söyleyen Cemal Özyiğit, bu uygulamaların eğitime verdiği zararları gördüklerini, yaşadıklarını kaydetti.

Özyiğit, “Tarafımıza yapılan saldırılara rağmen, geçmişte olduğu gibi çocuklarımıza, eğitimimize geri dönülemez zararlar veren acele ve günü birlik kararlar alma yanlışına düşmedik. Kalıcı adımlar atma ve eğitimi devlet politikası haline getirme amacıyla hareket ettik, çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürdük. Bilimsel, laik, demokratik eğitimden ödün vermedik” şeklinde konuştuk. 

Çocukların bağımsız, çağdaş ve güçlü bir yapıda özgür, üretken, sorgulayan ve kendini geliştiren bireyler olarak yetişmesi için temellerin bugünden atılması gerektiğini belirten Özyiğit, “Bunun bilinciyle çalıştık. Arzumuz ve beklentimiz çalışmaların devlette devamlılık esasına göre hareket edilerek tamamlanmasıdır. Konu gelecek olunca atılacak adımlara her türlü katkıyı vermeye de hazırız” şeklinde konuştu.

“Ülkenin çok ciddi ekonomik sıkıntılar çektiği bir süreçte yapılabileceklerin azamisini yapmaya çalıştık” diyen Bakan Özyiğit, usulsüzlüklerin üzerine çekinmeden gittiklerini, bakanlıkta ciddi bir tasarruf yaptıklarını dile getirdi.

Cemal Özyiğit, “eğitim planlaması”, “gelecek nesiller”, “sağlıklı nesiller”, “mesleğe kazandırma/yönlendirme”, “yükseköğrenim”, “altyapı”, “eğitim kadrolarının gelişimi”, “bilimsel, demokratik, laik eğitim”, “tasarruf - partizanlık – usulsüzlük”, “çalışma yaşamı, kültür sanat”, “yasa-tüzük çalışmaları” başlıkları altında açıklamalarda bulundu.
Özyiğit, ekip ve çalışma arkadaşlarına da teşekkür etti.

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