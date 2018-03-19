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Eğitim Bakanı Özyiğit tepki gösterdi

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“18 Mart Çanakkale Şehitleri’ni Anma Günü” etkinliklerinde ilkokul ve anaokul öğrencilerinin yaptığı canlandırmalarla ilgili bir açıklama yaptı
Eğitim Bakanı Özyiğit tepki gösterdi

"Bu akşam sosyal medyada dönen askeri törenlerde çocukların gösteri yapması ile ilgili gelişmeden az önce haberim oldu. Bilinmesini isterim ki bu gibi etkinlikler hiçbir şekilde bakanlığımızla bağlantılı gerçekleşmemektedir. Ama yine de yarın sabah bu olay için gerekli araştırmayı başlatacağım ve sizlerle paylaşacağım. Çocuklarımızı acı ve ölümle değil, yaşam ve sevgiyle beslemek hepimizin en kutsal sorumluluğu olmalıdır."

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