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Eğitim Bakanı Özyiğit TMK’da “Fen Sergisi”ni açtı

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Eğitim Bakanı Özyiğit TMK’da “Fen Sergisi”ni açtı
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, öğrencilerin Kıbrıs Türk toplumunu en iyi şekilde temsil edecekleri ve aldıkları eğitimi gittikleri yerlerde de yansıtabilecekleri bir eğitim sistemi yaratmak için çalıştıklarını söyledi. 

Geleceğin doğru ve sağlam temeller üzerinde kurulması hedeflediklerini, daha aydınlık gelecek için göreve geldiklerini kaydeden Özyiğit, “Çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmeleri ve onlara daha yaşanabilir bir ülke bırakmak adına var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Bakan Özyiğit, Lefkoşa Türk Maarif Koleji öğrencileri ve öğretmeleri tarafından hazırlanan “Fen Sergisi”nin açılışını yaptı. Bakanlıktan verilen bilgiye göre, TMK Spor Salonu’ndaki sergiyi açan ve stantları dolaşan Özyiğit’e Bakanlık Müsteşarı Asım İdris, Okul Müdürü Fehmi Tokay da eşlik etti.

Serginin açılış konuşmasını yapan TMK Okul Müdürü Fehmi Tokay, öğrenci ve öğretmenlerin sergiye yoğun şekilde hazırlandıklarını söyledi, sergiyi düzenlemelerindeki amacın öğrencilere fen bilimini sevdirmek, birlikte çalışma alışkanlığı kazandırmak olduğunu kaydetti. 

ÖZYİĞİT: “AMAÇ GENÇLERİN FARK YARATMALARINI SAĞLAMAK”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de konuşmasında serginin açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özyiğit, “Amacımız eğitimin kalitesini daha da yukarı çekmek, gençlerin kaliteli eğitimle edinecekleri kazanımlarla fark yaratmalarını sağlamak” değerlendirmesinde bulundu.

Öğrencilerin mezun olduktan sonra gidecekleri yerlerde Kıbrıs Türk toplumunu en iyi şekilde temsil edecekleri ve aldıkları eğitimi orada da yansıtabilecekleri bir sistem yaratmak için çalıştıklarını söyleyen Özyiğit, “Eğitime büyük önem veriyoruz, adımlarımızı da bu doğrultuda atıyoruz” açıklamasında bulundu.

Eğitimle, geleceğin doğru ve sağlam temeller üzerinde kurulmasını hedeflediklerini, daha aydınlık gelecek için göreve geldiklerini kaydeden Özyiğit, “Çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmeleri ve onlara daha yaşanabilir bir ülke bırakmak adına var gücümüzle çalışacağız” dedi.  Bakan Özyiğit, öğrencilerin elde ettikleri uluslararası başarıları takip ettiklerini ve bununla gururlandıklarını ifade ederek, bu başarıların yaygınlaşmasını diledi, sergide emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından Bakan Cemal Özyiğit serginin açılışını gerçekleştirdi ve öğrencilerin sergideki projelerini inceledi. 

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