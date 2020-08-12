Eğitim Bakanı Selçuk: 31 Ağustos'ta uzaktan, 21 Eylül'de aşamalı yüz yüze eğitim başlayacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacağını belirtti. Selçuk, 21 Eylül itibarıyla Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyretilmiş yüz yüze eğitime geçileceğini açıkladı.

Bilim Kurulu toplantısından tavsiye kararı: Yüz yüze eğitim 1 ay ertelenmeli

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından tavsiye kararı çıktı. Buna göre "yüz yüze eğitime kademeli olarak geçilmesi ve en az 1 ay ertelenmesi" tavsiye edildi.

Toplantının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı.

Açıklamadan şu ana kadar öne çıkan notlar şöyle:

"Okullar online eğitim ile 31 Ağustos’ta açılacak"

"Yüz yüze eğitime 21 Eylül’de aşamalı ve seyreltilmiş şekilde geçilecek"

"Okullarda uyulması gereken kurallarla ilgili kılavuz hazırlandı."

Maske tedariği Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanacak."

"Okulların uyması gereken hijyen standartları kapsamında kılavuz hazırlandı. Kontrol için 2 bin denetmen sahada okullarda, okulların standartlarını gözden geçiriyor."

"Okulun ilk haftasında öğrenciler için özel bir uyum programı yapılacak."

"Seyreltilmiş eğitimle bazı konulara ve derslere öncelik verilecek"