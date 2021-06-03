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Eğitim Bakanı Selçuk: Şartlar güzel giderse planımız 1 Eylül'de okulları beş gün açmak

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te katıldığı bir programda soruları yanıtladı
Eğitim Bakanı Selçuk: Şartlar güzel giderse planımız 1 Eylül'de okulları beş gün açmak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te katıldığı bir programda soruları yanıtladı 

Farazi olarak şunu düşünüyoruz Eylül 1'e alalım biraz daha erken başlayalım, böyle başlarsak kazanımları nasıl sağlarız burada uyum programı söz konusu. Bu çalışma bütün sınıflar için kritik konu ve kazanımları belirliyor. Bu şu demek; önümüzdeki yıl hangi hafta ne şekilde ilerleyeceğini belirtiyor her ders içi. Biz bunu okullarda paylaşacağız ve okullarda ona göre şekillendirecek.

 
Quote Message: Biz hesabımızı yaza göre de kışa göre de yapıyoruz. Şartlar güzel giderse aşının da olumlu etkisini görürsek planımız 1 Eylül'de okulları beş gün açmak. Koşullar zorlayıcı şekilde gelirse başka bir çalışma gelebilir onun da hazırlığı var."

Biz hesabımızı yaza göre de kışa göre de yapıyoruz. Şartlar güzel giderse aşının da olumlu etkisini görürsek planımız 1 Eylül'de okulları beş gün açmak. Koşullar zorlayıcı şekilde gelirse başka bir çalışma gelebilir onun da hazırlığı var."

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