Eğitim Bakanı Selçuk: Şartlar güzel giderse planımız 1 Eylül'de okulları beş gün açmak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te katıldığı bir programda soruları yanıtladı

Farazi olarak şunu düşünüyoruz Eylül 1'e alalım biraz daha erken başlayalım, böyle başlarsak kazanımları nasıl sağlarız burada uyum programı söz konusu. Bu çalışma bütün sınıflar için kritik konu ve kazanımları belirliyor. Bu şu demek; önümüzdeki yıl hangi hafta ne şekilde ilerleyeceğini belirtiyor her ders içi. Biz bunu okullarda paylaşacağız ve okullarda ona göre şekillendirecek.