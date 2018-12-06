Eğitim Bakanlığı açıkladı: Okullar Yine Tatil edildi!

Açıklama şu şekilde:

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak bugün Meteoroloji Dairesi ile yapılan istişareler sonucunda ülkemizi etkisi altına alan ve maalesef çok ciddi olumsuzlukların yaşanmasına neden olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, özellikle iç bölgelerde bu akşamdan yarın sabaha kadar süreceği, yarın sabahtan itibaren ise Doğu bölgesine kayacağı bilgisine ulaşılmıştır.

Birçok bölgede toprağın suya doymuş olduğu, derelerin akışta olduğu, barajlarda yaşanan doluluk oranı gerçeğinden yola çıkarak yaşanan olumsuzluklara ek olarak okullarımızda ve trafikte yaşanabilecek olası olumsuzluklara karşı, tedbir amaçlı olarak yarın (7 Aralık Cuma Günü) ilk ve orta dereceli tüm kamu ve özel okularda eğitime ara verilmesine karar verilmiştir.