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Eğitim Bakanlığı bir sınav daha yapılacağını duyurdu! KTOEÖS: Öğretmenlerimizin Emeğini Değersizleştiren Anlayışı Kabul Etmiyoruz!

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"Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim yılı başlamadan önce, bütünleme ve sorumluluk sınavları yapılmasına rağmen, bir kez daha bu sınavların yapılacağını duyurmuştur"
Eğitim Bakanlığı bir sınav daha yapılacağını duyurdu! KTOEÖS: Öğretmenlerimizin Emeğini Değersizleştiren Anlayışı Kabul Etmiyoruz!

Öğretmenlerimizin Emeğini Değersizleştiren Anlayışı Kabul Etmiyoruz!

 

Siyasilerin öngörüsüzlükle, beceriksizlikle attıkları adımlar ve aldıkları kararlar nedeniyle geçtiğimiz eğitim-öğretim yılının önemli bir bölümü uzaktan eğitimle sürdürülmüştü.

 

Okul idarecilerimiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve aileler büyük bir özveri göstererek canla başla eğitimin sürdürülmesi için seferber olmuş, öğretmenlerimiz online ders hazırlığı, öğrencilerle iletişim grupları oluşturarak neredeyse bitmeyen bir mesai ile çalışmıştır.  Uzaktan eğitimin değerlendirilmesi ve öğretim yılının tamamlanması ile ilgili tüzük değişikliği yapılmış ve tüzük çerçevesinde öğretmenlerimiz proje, ödev, online sınav,  gibi farklı yöntemlerle değerlendirme yapmıştı. Bu değerlendirmeler neticesinde öğrenciler önce sorumluluk sonrasında ise yüz yüze bütünleme sınavına tabi tutulmuştur.

 

Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim yılı başlamadan önce, bütünleme ve sorumluluk sınavları yapılmasına rağmen, bir kez daha bu sınavların yapılacağını duyurmuştur. Öğretmenlerin de, öğrencilerin de motivasyonunu yerle bir eden, öğretmenlerimizin emeğini değersizleştiren bu anlayışı kabul etmemiz mümkün değildir.

 

Siyaset her yıl farklı şekillerde eğitime müdahale ediyor,

eğitim siyasi çıkarlar uğruna hükümetler tarafından istismar ediliyor.

 

Emek vermeden sonuç elde etme anlayışının hükümetler tarafından öğrencilerimize aşılanmak istenmesi ve öğretmenlerimizin bu amaca alet edilmeye çalışılmasını reddediyoruz.

 

Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacağı duyurulan ek bütünlemelerde öğretmenlerimizin hiçbir görev almayacağını belirtiriz.

 

Yapılması gereken, eğitim sisteminin bütünsel olarak derinlemesine incelenmesi, mevcut sorunların tespiti sonrasında öğrencilerimizin ilgi duydukları ve başarılı olabilecekleri alanlara yönlendirilmeleridir. Sendikamızın böyle bir çalışmaya her türlü katkıyı koymaya hazır olduğunu vurgularız.

 

 

Duygu Geylan

Örgütlenme Sekreteri

Yönetim Kurulu (a.)

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