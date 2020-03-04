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Eğitim Bakanlığı CORONA kararını değiştirdi

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Eğitim Bakanlığı CORONA kararını değiştirdi
Eğitim Bakanlığı CORONA kararını değiştirdi

İşte o açıklama;

(Covid-19) yeni tip Koronavirüs nedeniyle Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, Bakanlığımızca organize edilen ve yurt dışı gidiş - geliş gerektiren tüm kültürel ve sportif faaliyetlerin Nisan ayı sonuna kadar durdurulduğu dün yapılan açıklama ile kamuoyuna duyurulmuştur.

Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler ve alınan bilgiler sonucunda Türkiye’de Koronavirüs vakası bulunmadığı ve Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın hastalığa karşı ciddi önlemler aldığı bakanlığımıza bildirilmiştir. Yapılan istişareler doğrultusunda, Bakanlığımız öğrenci ve öğretmenlerimizin korunması amacıyla durumu tekrar değerlendirerek, uygulamanın Türkiye harici yurt dışında düzenlenecek ve gidiş – geliş gerektirecek tüm kültürel ve sportif faaliyetlerin Nisan ayı sonuna kadar durdurulmasına karar vermiştir.

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