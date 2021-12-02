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Eğitim Bakanlığı İle Gazi Üniversitesi İş Birliği Protokolü İmzaladı

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Gazi Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Eğitim Bakanlığı İle Gazi Üniversitesi İş Birliği Protokolü İmzaladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Gazi Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Protokole, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız imza koydu.

Bakanlık basın bürosunun açıklamasına göre, protokol kapsamında, Gazi Üniversitesi’nde yükseköğrenim görmek isteyen KKTC uyruklu öğrencilere, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında Gazi Üniversitesi tarafından özel kontenjan ayrılması ve KKTC uyruklu öğrencilerin Gazi Üniversitesi lisans programlarında öğrenim görmesi amaçlanıyor.

AMCAOĞLU: “PROTOKOL, YÜKSEKÖĞRENİMİN NİCELİK VE NİTELİĞİNİ AYAĞA KALDIRMA NOKTASINDA ÖNEMLİ BİR ADIM”

Bakanlıkta yer alan imza töreninde konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gazi Üniversitesi gibi güzide bir kurum ile yükseköğrenimde sıkıntıların tartışıldığı bir dönemde böylesi önemli bir protokole imza koymanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. 

Gazi Üniversitesi gibi önemli bir kurumun, ülke gençlerine kapılarını ardına kadar açmasının önemine vurgu yapan Amcaoğlu, atılan adımın yüksek eğitimin ülkedeki öneminin göstergesi olduğuna dikkat çekti. 

Protokol kapsamında, Gazi Üniversitesi’nin açacağı kontenjanlarla tanınan eğitim hakkının öğrenciler için bulunmaz bir fırsat olduğunu kaydeden Bakan Amcaoğlu, protokolün, yükseköğrenimin nicelik ve niteliğini birlikte ayağa kaldırma noktasında önemli bir adım olduğuna işaret etti. 

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) aldığı karar neticesinde 2022 yılında düzenleyeceği Merkezi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı ile ilgili de gerekli olan girişimleri yaptıklarını söyleyen Amcaoğlu, “YÖK ile yürüttüğümüz olumlu diyaloglar sonucunda, yaşanan sıkıntının önümüzdeki günlerde aşılacağına inanıyorum.” dedi.

Bakan Amcaoğlu konuşmasının sonunda ülke gençliğine verdikleri önemli destek dolayı Gazi Üniversitesi’ne teşekkürlerini ileterek, protokolün hayırlara vesile olmasını temenni etti. 

YILDIZ: “PROTOKOLE İMZA KOYMANIN ONURUNU YAŞIYORUZ”

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ise konuşmasında Gazi Üniversitesi olarak Kuzey Kıbrıs’ta bulunmanın ve böylesi önemli bir protokole imza koymanın onurunu yaşadıklarını ifade etti. 

Atatürk tarafından kurulan Gazi Üniversitesi’nin Türkiye’nin ilk kurumlarından biri olduğunu dile getiren Yıldız, Gazi Üniversitesi olarak KKTC Yükseköğrenimi için ellerinden gelen her türlü desteği vermek için burada olduklarını belirtti. 

Yıldız, konuşmasının sonunda protokolün genelde her iki ülkeye özelde ise Gazi Üniversitesi’ne ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na hayırlı olmasını temenni etti. 

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