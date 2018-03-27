Eğitim Bakanlığı toz bulutu ile ilgili genelge yayınladı...

Bakanlık genelgesinde, toz bulutu etkisini kaybedene kadar; beden eğitimi dersleri ve sportif faaliyetlerin açık havada yapılmaması, öğrencilerin tenefüs saatlerinde mümkün olduğu kadar açık alanda tutulmaması, okul saatleri içerisinde sınıf camlarının kapalı tutulması, öğrenci taşımacılığı yapan araçların camlarının servis saatleri içerisinde kapalı tutulması gibi maddeler yer alıyor.
Bakanlık açıklamasında, “Halkımızın da yapılan tüm uyarıları dikkate alarak hem kendi hem de öğrencilerimizin sağlığının korunması adına dikkatli olmalarını ve gereken önlemleri almalarını tavsiye ederiz” denildi.
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