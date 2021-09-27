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Eğitim Bakanlığı'na eleştiri: Okullarda din dersi eğitiminin müfredatın gerisinde bırakıldı

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Bağımsız İlahiyatçılar İnisiyatifi, ülkede on yıldır Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği alanında münhal açılmamasını eleştirerek, okullarda din dersi eğitiminin müfredatın gerisinde bırakıldığını savundu.
Eğitim Bakanlığı'na eleştiri: Okullarda din dersi eğitiminin müfredatın gerisinde bırakıldı

Bağımsız İlahiyatçılar İnisiyatifi, ülkede on yıldır Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği alanında münhal açılmamasını eleştirerek, okullarda din dersi eğitiminin müfredatın gerisinde bırakıldığını savundu.

Bağımsız İlahiyatçılar İnisiyatifi adına yazılı açıklama yapan Kenan Balcılar, ülkede iki tane ilahiyat fakültesi olduğunu ve bu fakültelerden yüzlerce gencin mezun olduğunu kaydetti.

İlahiyat fakültelerinden mezun olan gençlerin öğretmenlik belgesine sahip olduğunu ifade eden Balcılar, Kıbrıs’taki ilahiyatçıların yetersiz olduğu yönündeki söylemlere de tepki gösterdi.

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