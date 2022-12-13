Eğitim Bakanlığı'nda 'yerli ürün bilinci' konuşuldu!

Toplantıda Oda Eğitim Koordinatörü Deniz Bozlak ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın’da katılarak katkı koydular. Yerli üretimin pandemide daha da çok öneminin anlaşıldığına vurgu yapan Bakan, “Yerli ürün bilincinin atırılmasına yönelik her türlü girşimi desteklediğini ve bugünün üreticileri olarak, çocuklarımıza, tüketmekten çok üretmenin önemini anlatmamız ve onlara üretimi sevdirmemiz asli görevimiz olmalıdır” dedi.

Oda Başkanı Ali Kamacıoğlu, odanın yeni nesillere yerli ürün bilinci aşılama ve çocuklara bu bilinç ile tüketim alışkanlıkları kazandırmanın en önemli hedefleri arasında yer aldığına vurgu yaparak, “Bu doğrultuda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile yaptığımız işbirliği sonucu geleceğimiz olan çocuklara Kuzey Kıbrıs Sanayisi ve üretimimizi tanıtmayı amaçladık. Odamız bu vizyonla, yıllardan beri yerli sanayimizi ve yerli ürünlerimizi tanıtan bilgilendirici kampanyalar düzenlemektedir” diye konuştu.

Başkan Kamacıoğlu ilkokullara yönelik yapılması planlanan kampanyalar ve meslek lisesi atölyelerinin ziyaret edilmesi hakkında detaylı bilgiler paylaşarak bu yöndeki aktivitelerde Eğitim Bakanlığı ve paydaşımız Ziraat Mühendisleri Odası’na daha önceki senelerde olduğu gibi bu senede koyacakları katkılardan dolayı teşekkürlerini iletti.