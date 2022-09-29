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Eğitim Bakanlığı'ndan Açıklama

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Milli Eğitim Bakanlığı, Bakanlığa bağlı okullara temizlik hizmeti sağlanmasına yönelik çıkılan ihale ile ilgili açıklama yaptı
Eğitim Bakanlığı'ndan Açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, Merkezi İhale Komisyonu yeni bir karar veya ihale iptal kararı almadığı sürece, okullara temizlik hizmeti sağlanmasına yönelik çıkılan ihaleyi kazanan Cumero İnşaat Emlak ve Danışmanlık Hizmetleri Limited ile imzalanan sözleşmenin geçerli olduğunu ve işletmenin sözleşmede yer alan tüm yükümlülüklerini yerine getirmek durumunda olduğunu kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Bakanlığa bağlı okullara temizlik hizmeti sağlanmasına yönelik ihale süreci hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 “Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullara temizlik hizmeti sağlanmasına yönelik ihale, 22.8.2022 tarihinde Kamu İhale Yasası kapsamında Merkezi İhale Komisyonu tarafından pazarlık usulü ile gerçekleştirilmiştir.

İhale, Komisyonca yapılan değerlendirme sonucunda, kesin ihale kararı ile 24.8.2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’na tebliğ edilmiş ve 5.9.2022’den başlayan ve 31.12.2022 tarihine sona erecek olan ihaleyi Cumero İnşaat Emlak ve Danışmanlık Hizmetleri Limited’in kazanmış olduğu ihale kararı ile bildirilmiştir.

Bu kesin ihale kararı, ihaleyi kazanan ilgili işletmeye de bildirilmiş ve banka teminatı getiren işletme ile 25.8.2022 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 29.8.2022 tarihinde ise Rekabet Kurulu’na ihale ile ilgili itiraz edilmiştir.

Rekabet Kurulu, 15.9.2022 tarihinde kararını vererek, Merkezi İhale Komisyonu’na gereğini yapması için göndermiştir. Merkezi İhale Komisyonu ise yeni bir karar veya ihale iptal kararı almayacağını aynı gün Bakanlığımıza ve Rekabet Kurulu’na bildirmiştir. Sonuç olarak, ilgili işletme ile imzalanan sözleşme geçerliliğini sürdürmektedir.”

 “Cumero İnşaat Emlak ve Danışmanlık Hizmetleri Limited hizmetlerini ihale sözleşmesi ve şartnamesine göre sürdürmektedir”

İmzalanan sözleşmeye bağlı olarak okullarda yürütülen temizlik hizmetlerinin Cumero İnşaat Emlak ve Danışmanlık Hizmetleri Limited tarafından yürütüldüğünün kaydedildiği açıklamada, okullar ile Bakanlıkta görev alacak 280 personelin de ilgili işletme tarafından belirlendiği belirtildi.

Cumero İnşaat Emlak ve Danışmanlık Hizmetleri Limited’in hizmetlerini ihale sözleşmesi ve şartnamesine göre sürdürdüğünün aktarıldığı açıklamada, “Söz konusu ihale, Merkezi İhale Komisyonu tarafından iptal edilmediği veya yeni bir karar üretilmediği sürece, ilgili işletme ile imzalan sözleşme geçerliliğini korumakta ve işletme, sözleşme içerisinde yer alan tüm yükümlülüklerini yerine getirmek durumundadır” denildi.

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