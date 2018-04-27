Eğitim Bakanlığı'ndan taşımacılık ödemeleri ile ilgili açıklama

İşte o açıklama;

Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit öğrenci taşımacılığı ile ilgili basında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

“Öğrenci taşımacılığında ödemeler planlanan şekilde devam etmekte”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit bugün basında yer alan ve taşımacılık yapan şoförlerin ödenmediği yönünde yazılan yazıya ilişkin açıklama yaptı.

Göreve geldikten sonra öğrenci taşımacılığında yaşanan sorunlara ivedilikle el atarak, var olan sorunların çözümü için girişimde bulunduklarını belirten Özyiğit 6 Mart tarihinden itibaren taşımacılık ile ilgili ödemelerin planlanan şekilde yapıldığını ifade etti.

Konu ile ilgili şoförlerin ödenmediğine dair bugün basında yer alan yazının gerçeği yansıtmadığının vurgulayan Özyiğit, gerekli evrakları KAR-İŞ üzerinden bakanlığımıza gönderen tüm şoförlerin ödendiğini ve ödemelerin eğitim öğretim yılı sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda KAR-İŞ Başkanı Fuat Topaloğlu ve beraberindeki heyetin bakanlığa gelerek basına açık gerçekleşen toplantıda ödemelerin yapılması ve sorunların çözümüne yönelik atılan adımlardan dolayı memnuniyetlerini dile getirdiklerini ve teşekkür ettiklerini hatırlatan Bakan Özyiğit ödemelerin yapılmadığına ilişkin çıkan haberlerin doğruyu yansıtmadığını söyledi.