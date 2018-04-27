  • BIST 108.019
  • Altın 171,732
  • Dolar 4,0411
  • Euro 4,8849
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 27 °C
FLAŞ HABERKulisler hareketlendi...Bomba gelişme! Abdullah Gül kararı verdi! Yarın açıklıyor...

Eğitim Bakanlığı'ndan taşımacılık ödemeleri ile ilgili açıklama

» »
Eğitim Bakanlığı'ndan taşımacılık ödemeleri ile ilgili açıklama
Eğitim Bakanlığı'ndan taşımacılık ödemeleri ile ilgili açıklama

İşte o açıklama;

Eğitim ve Kültür  Bakanı Cemal Özyiğit öğrenci taşımacılığı ile ilgili basında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

 

“Öğrenci taşımacılığında ödemeler planlanan şekilde devam etmekte”

 

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit bugün basında yer alan ve taşımacılık yapan şoförlerin ödenmediği yönünde yazılan yazıya ilişkin açıklama yaptı.

Göreve geldikten sonra öğrenci taşımacılığında yaşanan sorunlara ivedilikle el atarak, var olan sorunların çözümü için girişimde bulunduklarını belirten Özyiğit 6 Mart tarihinden itibaren taşımacılık ile ilgili ödemelerin planlanan şekilde yapıldığını ifade etti.

 

Konu ile ilgili şoförlerin ödenmediğine dair bugün basında yer alan yazının gerçeği yansıtmadığının vurgulayan Özyiğit, gerekli evrakları KAR-İŞ üzerinden bakanlığımıza gönderen tüm şoförlerin ödendiğini ve ödemelerin eğitim öğretim yılı sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

 

Geçtiğimiz haftalarda KAR-İŞ Başkanı Fuat Topaloğlu ve beraberindeki heyetin bakanlığa gelerek basına açık gerçekleşen toplantıda ödemelerin yapılması ve sorunların çözümüne yönelik atılan adımlardan dolayı memnuniyetlerini dile getirdiklerini ve teşekkür ettiklerini hatırlatan Bakan Özyiğit ödemelerin yapılmadığına ilişkin çıkan haberlerin doğruyu yansıtmadığını söyledi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İzcan’dan Akıncı’ya “görüşmeleri başlatma inisiyatifi al” çağrısı27 Nisan 2018 Cuma 16:17
  • Gönyeli Belediyesi ile Dev-İş arasında mali protokol imzalandı27 Nisan 2018 Cuma 16:15
  • Yerli ürünler temiz, ithal ürünlerin ikisinde limit üstü kalıntı çıktı27 Nisan 2018 Cuma 16:09
  • Rüzgâr Gülü Çocuk Festivali gerçekleştirildi27 Nisan 2018 Cuma 16:05
  • Eğitim Bakanlığı'ndan taşımacılık ödemeleri ile ilgili açıklama27 Nisan 2018 Cuma 15:46
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kayıtdışılığa yönelik denetimleri devam ediyor27 Nisan 2018 Cuma 13:52
  • ‘Dağ Denize Kavuştu’ çocuk oyunu Konyada27 Nisan 2018 Cuma 13:20
  • Süt İmalatçılar Birliği: “Hayvancılar ve imalatçılar yükselen maliyetler karşısında sıkıntılı ve mağdur”27 Nisan 2018 Cuma 12:04
  • Kayıp Şehit Ahmet Derviş, bugün Çınarlı köy mezarlığında gerçekleştirilen askeri törenle defnedildi27 Nisan 2018 Cuma 11:56
  • Ara bölgede insan zinciri27 Nisan 2018 Cuma 11:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti