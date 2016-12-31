Eğitim Bakanlığı’nı KTÖS hakkında yasal işlem başlatmaya çağırdılar

KKTC Teknik Öğretmenler Derneği, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nı, 2017 ajandaları nedeniyle KTÖS aleyhine yasal işlem başlatmaya çağırdı.

Dernek Başkanı Ahmet Arslan, yazılı açıklamasında, KTÖS idaresinin çıkardığı 2017 ajandasıyla, milli mücadeleye ve bu mücadeleyi örgütleyen liderlere leke sürülmek istendiğini savundu.

Arslan, “KTÖS’ün mevcut idaresi, Kıbrıs Türk öğretmeninin toplumsal zaferdeki başarısına ve toplum önündeki itibarına asla gölge düşüremez. Tüm KTÖS üyesi öğretmenlerimizin, sendika idarecilerinden hesap sormalarını ve etkin bir tavır almalarını bekliyoruz” dedi.