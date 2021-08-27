Eğitim Beklemez İnisiyatifi: Alınan karara anlam veremedik

Eğitim Beklemez İnisiyatifi, PCR ve antijen testlerinin ücretli yapılmasına ilişkin kararın yeniden gözden geçirilmesini talep etti.



Bakanlar Kurulu’nun PCR ve antijen testlerinin ücretli yapılmasına ilişkin kararının ardından hükümet üyelerinin yaptıkları açıklamaları eleştiren, Eğitim Beklemez İnisiyatifi basın açıklaması yayımladı.

Okulların açılması için gerekli paydaşlar ile birlikte plan ve programlamalara destek verdiklerini vurgulayan Eğitim Beklemez İnisiyatifi temsilcileri, günlük vaka sayılarının bu denli artmış olmasına rağmen alınan karara anlam veremediklerini vurguladı.



İnsiyatif, “Alınan karar ile vaka tesbiti adeta minimize edilerek, bulaş hızının artmasına sebep olacağı bu kadar net bir şekilde ortadayken; böyle bir karara imza atan Bakanlar Kurulu üyelerinin, ya çocukları ve yüzyüze eğitimi bu yıl da gözden çıkarttıkları; ya da değerlendirmeler yapılırken göz önüne dahi almadıkları daha da acı bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır” dedi.



İnisiyatif, devletin elindeki sınırlı kaynaklar nedeni ile yüzyüze eğitimin açılması için tüm hazırlıkların yüksek test sayısı ve sıkı denetim temelinde planlandığının altını çizerken, söz konusu durumda ailelerin düzenli test yaptıramayacaklarının aşikar olduğunu, öğretmenlerin ise 21 günde bir test yaptıracaklarını bunun da toplumdaki bulaşı hızla artıracağından dolayı okullardaki bulaşın da artacağından endişe duyduklarını belirtti.

“Tutarsızlık ve duyarsızlık ile, bu yıl da çocuklar için kayıp bir yıl olması riskiyle karşı karşıya bırakılıyor” diyen İnisiyatif yetkilileri, söz konusu karardan ivedilikle geri adım atılmazsa sonuçlarının geri dönülemez yaralar açacağına inandıklarını vurguladı.



“EĞİTİM TOPLUMUN SAĞLIK GEREKSİNİMİNDEN SONRA İLK SIRAYI ALMALIDIR!”



İnisiyatif açıklamasına şöyle devam etti;



“Eğitim Beklemez İnisiyatifi olarak, pandeminin başından itibaren eğitimi sadece ders kitaplarından ve öğretmenin ders anlatmasından ibaret sayan bir anlayışla çocukların gelişimlerinin, sosyalleşme becerilerinin, toplumsallaşma gereksinimlerinin, toplumun eğlence gereksiniminin gerisinde tutulmasını, yok sayılmasını sindirmeyeceğimizi defalarca belirtmiştik.



Bir kez daha belirtmek isteriz ki; eğitim, toplumsal sağlığın hemen arkasından birincil öncelikle ele alınmalıdır. Yüz yüze eğitime en kısa sürede başlanmasının ve sürdürülmesinin gereklerinden biri kuşkusuz bulaş hızının kontrol altında tutulmasıyla mümkündür. Okulların açılmasına neredeyse iki hafta kala alınan bu kararla, hem insanlarımızın yaşam hakkı, hem de çocuklarımızın bugünü ve geleceği gözden çıkarılmıştır. Bu karardan ivedilikle geri dönülmesini ve bulaş kaynağı hangi sektör ve/veya sektörler ise, gerekli önlemlerin alınarak bulaşın önünün kesilmesini Bakanlar Kurulu adına Başbakan’dan bekliyoruz. Aşı yoksa eğitim yok diye ısrarla vurgulayan sendikalarımızın da, tüm öğretmenlerimizin eksiksiz aşılanması için daha fazla gecikmeden insiyatif alacaklarına ve öğretmenlerimizi bilimsel doğru bilgi ile destekleyeceklerine de inancımız tamdır! Yüzyüze eğitime geçilmesini ve aksamaksızın devamlılığını sekteye uğratacak her kararın ve mercinin karşısında olacağımızı açıklıkla ifade ederiz”.