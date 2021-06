Eğitim Beklemez İnisiyatifi'nden Açıklama

Eğitim Beklemez İnisiyatifi, “Eylül ayında Yüzyüze Eğitime geçilmesi için veliler olarak eylem planımızı önümüzdeki hafta açıklayacağız”

Eğitim Beklemez İnisiyatifi, yüzyüze eğitimin gereken koşullarda başlatılması ve kesintiye uğramadan devam edilmesi için; konunun taraflarıyla başlattıkları temaslara devam ediyor. İnisiyatif, 8 Haziran günü sabahleyin TDP Başkanı Cemal Özyiğit ve CTP Başkanı Tufan Erhürman ile görüştükten sonra, aynı günün akşamı Özlem Gürkut başkanlığında Tabibler Birliği Yönetimi tarafından kabul edildi.

Görüşmelerde, temel olarak velilerin beklentileri ile, tarafların tutum ve sürece bakış açıları değerlendirildi. Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından Haziran başı olarak belirtilen yeni eğitim-öğretim yılının nasıl uygulanacağına ilişkin yöntemin açıklanması beklenirken; Bakanın halen sessizliğini koruması karşısında endişelerinin devam ettiğini belirten veliler, bundan sonraki süreçteki hareket planını belirlemek ve süreçte işbirliği ve diyaloğu geliştirmeyi arzu ettiklerini vurguladı. TDP ve CTP yönetimi ile yapılan değerlendirmede, parti başkanlarının hükümetin sadece eğitimde değil; pek çok alanda irade ve planlama gösteremediği genel olarak vurgulanırken; K.T. Tabibler Birliği’ndeki görüşme daha çok aşılanma olsun veya olmasın, önümüzdeki eğitim-öğretim yılında “sağlık” anlamında yapılması gerekenlere ilişkin bilgi edinildi.

K.T.Tabibler Birliği ile yapılan görüşmede, aşılanmanın eğitim için realitede ne derece önemli olduğu, pandeminin devam ettiği gerçeğiyle önümüzdeki dönemde sağlık anlamında okullarda ne gibi tedbirlerin alınması gerektiği; özellikle vaka oranına bağlı olarak, Eylül ayından sonra okullarda bulaş olması durumunda, genel değil de, bölgesel kapanma uygulamalarının olup olamayacağı konularında tabiblerin görüş ve önerileri alındı.

Görüşmede Özlem Gürkut, 2020 yılının Mart ayından itibaren uluslararası rehberlerin ışığında hangi önlemlerin alınması gerektiği konusunda hem hükümete hem de kamuoyuna bilgi vermek için önemli çaba gösterdiklerini, okulların en son kapatılıp aslında ilk açılması gereken kamu hizmeti olduğunun söz konusu rehberlerde de dile getirildiğini belirtti. Oluşturulan Yüzyüze Eğitim Çalışma Grubu ile, geçtiğimiz yıl belirlenen önlemler kılavuzunun yeniden gözden geçirilerek, düzenlenmesinin ve yeni eğitim yılına geçmeden Eğitim Bakanlığı’nın gerekli önlemleri alması ve ihtiyacı karşılamasını beklediklerini vurguladı. Özlem Gürkut yapmış olduğu açıklamada, “Genel bağışıklığın sağlandığını söyleyebilmemiz için toplumumuzun yüzde 65’inin bağışık olması gerekmektedir. Aşıya rağmen bağışıklığın ne olacağını bilmiyoruz, dolayısıyla yüzyüze eğitim aşı şartına bağlanmamalıdır. Unutulmaması gereken en önemli nokta, aşılanma yapılsa bile, maske, mesafe, hijyen ve kapalı ortamların düzenli havalandırılması gerçeği bulaşın önüne geçmek için şart olduğudur. Tüm toplumu aşılasanız bile maske, mesafe, hijyen ve havalandırma kuralları uygulanmazsa; yine kısa sürede toplum genel kapanma noktasına gelir. Bu nedenle bu önlemlerin sürdürülebilir olması çok önemlidir” dedi. Bu bağlamda, Eğitim Bakanlığının, okulların maske, dezenfektan gibi ihtiyaçlarını ivedilikle belirlemesi ve tüm yıl boyunca hiç aksama yaşamadan, bunları tedarik etmesi gerektiği belirtildi. Sınıf mevcutlarının çok kalabalık olması durumunda seyreltilmiş eğitiminden sağlık bağlamında kaçınılamayacağını vurgulayan Gürkut, yazın değerlendirilerek gerekirse yeni dersliklerin yapılmasının da önemli olduğuna inandıklarını söyledi. Pandemi gerçeğiyle yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini belirten Tabibler Birliği yetkilileri, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasının ardından vakaların artması durumunda okulların genel kapanma ve çevrimiçi derse geçmeleri yerine, bölgesel kapanmaya geçilerek minimum kayıpla sürdürülmesi gerektiğini düşündüklerini de vurguladılar.

Eğitim Beklemez İnisiyatifi Sözcüsü Nihat Yılmaz, gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada; geçen yıl da benzer bir sürecin yaşandığı ancak maalesef yaz aylarının planlama ve organizasyon anlamında hiçbir adım atılmayarak, çocuklarımızın, gençlerimizin ve hatta öğretmen ve velilerimizin dahi bir yılının heba edildiğini belirtti ve bu yıl velilerin seyirci olmak yerine aktif bir rol oynayacaklarının altını çizdi.

Yaptığı değerlendirmede Nihat Yılmaz, “Bugüne kadar sürecin hemen hemen tüm taraflarıyla görüştük. Eğitim altyapımız zaten yeterli değildi ve pandemi süreci bu sorunları birer birer su yüzüne çıkardı. Geldiğimiz süreçte tarafları dinledik. Sendikalarımız; okul altyapı yetersizlikleri, öğretmen ve eğitim çalışanları kadro eksiklikleri, okullara hiçbir bütçe ayrılmadan eğitim vermeye çalışmasının pandemi şartlarında mümkün olmayacağını vurguladılar. Eğitim Bakanımız icraatlarını ve altyapıya yaptığı yatırımları bizlere anlattı. Muhalefet partilerimiz sorunun tek bir sektörde değil; tüm sektörlerde olduğunu vurguladı ama tüm bu beyanat ve gerçekler; en önemli gerçeği maalesef değiştirmiyor, o da; ‘Çocuklarımızın bir buçuk yılının heba edildiği ve bunun telafisi için gerekli irade ve çalışmanın olmadığı gerçeğidir’” dedi. Yılmaz, Eğitim Bakanı’nın daha önce yüzyüze görüşmeleri sırasında Haziran ayı başında açıklayacağına söz verdiği, yeni eğitim-öğretim yılı uygulama planını görmek ve değerlendirmek istediklerini; gözlemlerinin şu an atılan adımların yetersiz olduğu yönünde olduğunu ve Bakanın maalesef sessizliğini koruduğunu belirtti. Yılmaz sözlerini tamamlarken; “Velilerin bu yıl kendilerini neyin beklediğini bilmeye hakkı var. Öğretmenlerin ve çocuklarımızın da hakkı var. Bu süreçte her çocuğumuz farklı bir deneyim yaşadı ve aslında her çocuk ihtiyacına göre düzenlenmiş ve planlanmış bir eğitim almalı. Bizim arzumuz ve temennimiz budur. Çocuklarımız da, öğretmenlerimiz de, velilerimiz de ve hatta nene-dedeler de ekran karşısına hapsedilmemeli. Bakanlığımızın ne yapacağını ve nasıl yapacağını görmek istiyoruz. Eğer bir eksiklik varsa, hep beraber giderelim. Biz karşı olmak değil, el birliği ile sorunları çözmek istiyoruz”, diyerek Bakan Olgun Amcaoğlu’nu 2021-2022 eğitim öğretim planını detaylarıyla açıklamaya davet etti ve Bakanın açıklama yapmaması ardından hareket planlarını değerlendirerek açıklayacaklarını vurguladı.