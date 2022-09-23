Eğitim çevresi: Öğrenci sayısı düştü

Kıbrıs Postası’na konuşan bazı eğitim çevreleri, bilet fiyatları, hayat pahalılığı ve Kuzey Kıbrıs’taki bilinmezliğin öğrenci sayısını düşürdüğünü kaydetti.

Üniversite çevresi, öğrenci sayısının düştüğünü belirtiyor. Bilet fiyatları, hayat pahalılığı ve Kuzey Kıbrıs’ta yaşanan bilinmezliğin, Kuzey Kıbrıs’ın artık cazip gelmediği kaydediliyor.

Kıbrıs Postası’na konuşan eğitim çevreleri, üniversitelere gelen öğrenci sayısının düştüğünü ifade etti. Bilet fiyatları, hayat pahalılığı ve istikrarsızlığın yarattığı bilinmezliğin, sayısının düşmesindeki esas neden olarak gösteriliyor.

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) Kuzey Kıbrıs’taki üniversitelere ayırdığı kontenjan rakamlarında bir gerileme olduğu dile getirilirken, Türkiye’de açılan yeni üniversitelerin Kuzey Kıbrıs’a gelme oranını düşürdüğü ifade edildi.

"BARINMA, ULAŞIM VE PAHALILIK NEDENİYLE TÜRKİYE'DEN ÖĞRENCİ GELMİYOR"

“Türkiye’deki aileler, barınma, ulaşım ve pahalılık nedeniyle çocuklarını göndermek istemiyor.” denilirken, 3’üncü ülkeden gelen öğrenci sayısının Türkiye’den gelen öğrenci sayısını geçtiğini; fakat son zamanlarda yaşanan olaylar nedeniyle oradan gelen öğrenci sayısında da azalma söz konusu olduğu belirtildi.

kaynak: kıbrıs postası