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Eğitim eski bakanın oğlu İstanbul'da ölü bulundu

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Eğitim eski bakanın oğlu İstanbul'da ölü bulundu
Eğitim eski bakanın oğlu İstanbul'da ölü bulundu

Eğitim Eski Bakanı Canan Öztoprak'ın oğlu Çetin Öztoprak İstanbul'daki evinde ölü bulundu.

İkamet ettiği evde yatağında tabanca ile vurulmuş halde ölü bulunan Çetin Öztoprak'ın ölümü ile ilgili geniş çaplı soruşturma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilk bulguların "intihar" olduğunu KKTC İstanbul Başkonsolosluğu'na iletti.

Şişli'deki bir rezidanstaki dairesinde yalnız yaşayan Çetin Öztoprak'tan iki gündür haber alanamayan komşusu Cansu Özdemir, rezidans yönetimine haber verdi. Saat 23.30 sıralarında çilingir yardımıyla daireye giren güvenlik görevlileri, Çetin Öztoprak'ı yatağında, yanında tabanca, kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede intihar ettiği saptanan bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Çetin Öztoprak'ın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri Öztoprak'ın arkadaşlarının ifadesine başvurdu. 

Kapı komşusu Cansu Özdemir, ''İkimizin de köpeği vardı. Birlikte gezdiriyorduk'' dedi.

Acı haberi alan aile, Öztoprak'ın cenazesini almak üzere İstanbul'a gitti.

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