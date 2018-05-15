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Eğitim Konferansı ve Çalışma Atölyesi bugün başlıyor

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Eğitim Konferansı ve Çalışma Atölyesi bugünbaşlıyor
Eğitim Konferansı ve Çalışma Atölyesi bugün başlıyor

Kıbrıslı Türk ve Rum Öğretmen Sendikalarının düzenlediği iki toplumlu “Eğitim Konferansı ve Çalışma
Atölyesi” bugün başlıyor. Temel konusu “Kamusal ve Nitelikli Eğitim” olan konferans çerçevesinde Kıbrıslı Türk ve Rum öğretmenler “Okullarda Taciz ve Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması” ve “Yabancı Çocukların Eğitimi
ve Oryantasyonu” konularında deneyimlerini ve görüşlerini paylaşacak.

KTOEÖS, OELMEK, KTÖS, POED, DAÜ-SEN ve OLTEK tarafından düzenlenecek konferans bugün saat
15.30’da Ledra Palas Otel’de yer alacak açılış konuşmalarıyla başlayacak. Programın ikinci günü yarın ise Ara Bölge’de bulunan Dayanışma Evi, Fulbrigh ve Cyprus Community Media Centre’da (Kıbrıs Toplum Medya Merkezi) yer alacak ve saat 15.30’da başlayacak 3 ayrı çalışma atölyesi gerçekleştirilecek.

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