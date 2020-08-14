  • BIST 1.084
  • Altın 461,187
  • Dolar 7,3653
  • Euro 8,7147
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAToplam 1389 test yapıldı, 6 pozitif vaka

“Eğitim nasıl başlayacak, 21 Ağustos'ta açıklanacak”

» »
Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu okulların 1 Eylül'de açılacağını, bu yönde değişiklik olmadığını açıkladı.
“Eğitim nasıl başlayacak, 21 Ağustos'ta açıklanacak”

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu okulların 1 Eylül'de açılacağını, bu yönde değişiklik olmadığını açıkladı.

BRT'de Baykan Gürses Özdağ'ın sorularını yanıtlayan Bakan Nazım Çavuşoğlu, 3 model üzerinde çalışmaların sürdüğünü, eğitimin nasıl başlayacağını 21 Ağustos'ta karara bağlayacaklarını söyledi. Eğitim dönemi ile ilgili hijyen kuralları, öğrencilerin kaç saat olacağı, ders kayıpları ve taşımacılığın nasıl olacağını 21 Ağustos'ta açıklayacaklarını belirtti.

Okullardaki öğrenci sayısının "seyreltileceği" konusunda bir konsensüs olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Gelinen aşamada, prensiplerde çok büyük bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Sendikalardan destek görüp görmeyeceğimiz ayrı bir tartışma konusudur. Onların da kendilerine ait bakış açıları var" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LGS yerleştirmeleri için dijital platformlarla tercih danışmanlığı desteği başlatıyor19 Temmuz 2020 Pazar 12:09
  • Geleceğin Dahi Çocukları Özay Günsel Çocuk Üniversitesinde Deneyerek Öğreniyor...09 Temmuz 2020 Perşembe 15:47
  • İşte ARUCAD'ın YÖK kontenjanları07 Temmuz 2020 Salı 12:53
  • ARUCAD, akademik programlarına YÖK’ten onay aldı03 Temmuz 2020 Cuma 13:49
  • Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2020 yaz dönemi programları 22 Haziran’da başlıyor17 Haziran 2020 Çarşamba 16:52
  • Yakın Doğu Eğitim kurumları artış yapmama kararı aldı31 Mayıs 2020 Pazar 14:01
  • Bakan Çavuşoğlu, YÖK’ün aldığı kararla ilgili açıklama yaptı31 Mayıs 2020 Pazar 09:42
  • KKTC Bakanlar Kurulu başka, UKÜ başka açıklama yaptı! Kafalar karıştı! #KıbrısRezaleti30 Mayıs 2020 Cumartesi 20:48
  • Bakan Çavuşoğlu Sosyal Medya Hesabından Açıklamada Bulundu30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:16
  • Yükseköğretime girişte yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıt kaldırıldı30 Mayıs 2020 Cumartesi 11:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti