“Eğitim nasıl başlayacak, 21 Ağustos'ta açıklanacak”

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu okulların 1 Eylül'de açılacağını, bu yönde değişiklik olmadığını açıkladı.

BRT'de Baykan Gürses Özdağ'ın sorularını yanıtlayan Bakan Nazım Çavuşoğlu, 3 model üzerinde çalışmaların sürdüğünü, eğitimin nasıl başlayacağını 21 Ağustos'ta karara bağlayacaklarını söyledi. Eğitim dönemi ile ilgili hijyen kuralları, öğrencilerin kaç saat olacağı, ders kayıpları ve taşımacılığın nasıl olacağını 21 Ağustos'ta açıklayacaklarını belirtti.

Okullardaki öğrenci sayısının "seyreltileceği" konusunda bir konsensüs olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Gelinen aşamada, prensiplerde çok büyük bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Sendikalardan destek görüp görmeyeceğimiz ayrı bir tartışma konusudur. Onların da kendilerine ait bakış açıları var" dedi.