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Eğitim platformu MentalUP'a çocuklar için fitness özelliği eklendi

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Türk Telekom’un ortak olduğu oyunlaştırılmış eğitim platformu MentalUP, yeni eklenen “Fitness” özelliğiyle 100’den fazla eğitici zekâ oyunu ve 200’den fazla egzersizi tek uygulamada birleştirdi.
Eğitim platformu MentalUP'a çocuklar için fitness özelliği eklendi

Türk Telekom’un kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile ortak olduğu, Türkiye’nin ilk oyunlaştırılmış eğitim platformu MentalUP’a ‘Fitness’ özelliği eklendi. 4-13 yaş arası çocukların dikkat, hafıza gibi zihinsel becerilerini geliştirmeye odaklanan eğitim platformu MentalUP, egzersiz programıyla çocukların gün içinde spor yapmalarına destek oluyor.

Türk Telekom’un PİLOT programıyla desteklediği ve daha sonra da TT Ventures ile ortak olduğu MentalUP’ın yeni özellikleri hakkında konuşan Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, “Uzaktan eğitim sürecinde ailelerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin tercihi olan MentalUP, evde kalan çocukların gün içinde spor yaparak bedensel sağlıklarını korumalarına yardımcı olmak için ‘Fitness’ özelliğini hayata geçirdi. MentalUP bu sayede dünyada hem zihinsel hem de fiziksel egzersizleri bir arada sunan ilk uygulama oldu” dedi.

5 KATEGORİDE 210 EGZERSİZ

MentalUP Fitness, çocuklara denge, güç, esneklik, kardiyo ve dayanıklılık kategorilerinde 210 adet fiziksel egzersiz sunuyor. Türk Telekom’dan yapılan açıklamaya göre çocuk gelişiminde uzman, spor akademisi eğitmenleri tarafından her çocuğun yaşına ve fiziksel ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenen egzersizlerden bir günlük çalışma planı hazırlanıyor. Günlük 7 dakika süren egzersiz programının yanı sıra çocuklar kendi ‘Kişiselleştirilmiş Antreman Programı’nı da oluşturabiliyorlar.

Açıklamada, “Hiçbir reklam içeriği barındırmayan, pedagog onaylı Türkiye’nin ilk oyunlaştırılmış eğitim platformu MentalUP’ın kullanıcı sayısı 100’den fazla ülkede 10 milyonu aştı. Akademisyenler ve uzman tasarımcılarla hazırlanan MentalUP’taki oyunlar, günlük 20 dakikalık egzersiz uygulaması sayesinde ekran bağımlılığı riskini azaltıyor” denildi.

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