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Eğitim uçakları havada çarpıştı: 3 ölü

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Güney Kore'de iki eğitim uçağı havada çarpıştı, 3 pilot hayatını kaybetti.
Eğitim uçakları havada çarpıştı: 3 ölü

Güney Kore Hava Kuvvetleri KT-1 tipi iki eğitim uçağının havada çarpışarak düştüğünü açıkladı.

Sacheon kentinde hava üssünün yaklaşık 6 kilometre güneyinde meydana gelen kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekibi sevk edildi.

Arama kurtarma çalışmalarının ardından yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Eğitimler sırasında meydana gelen kazada 3 pilot hayatını kaybetti, 1 pilot ise hala kayıp. Kazanın nedenini belirlemek için bir ekip oluşturuldu” dendi.

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