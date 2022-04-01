Eğitim uçakları havada çarpıştı: 3 ölü

Güney Kore Hava Kuvvetleri KT-1 tipi iki eğitim uçağının havada çarpışarak düştüğünü açıkladı.

Sacheon kentinde hava üssünün yaklaşık 6 kilometre güneyinde meydana gelen kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekibi sevk edildi.

Arama kurtarma çalışmalarının ardından yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Eğitimler sırasında meydana gelen kazada 3 pilot hayatını kaybetti, 1 pilot ise hala kayıp. Kazanın nedenini belirlemek için bir ekip oluşturuldu” dendi.