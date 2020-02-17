Eğitim ve farkındalık çalışmalarında yeni projeleree imza atılacak

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile Beyarmudu Belediyesi bugüne kadar geliştirilen verimli işbirliğini daha üst düzeye taşıma konusunda mutabakata vardı.

Bu çerçevede Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nda Başbakan Hasan Karaokçu , Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Koordinatörü Teyfide Tecel Tremeşeli, Uzman Klinik Psikolog Şahin Karasalih; GAMANA Danışmanlık ve Koçluk Merkezi Direktörü İpek Kabidan, Güney Mesarya Halk Tiyatrosu Sanat Yönetmeni İzel Seylani, Beyarmudu Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Sanat Yönetmeni Zeki Tuncelli’nin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, “Motion Freedom” Projesi yanında bağımlılıklarla mücadelede eğitim ve farkındalık çalışmalarının işbirliği halinde daha ileri noktalara getirilmesi ele alındı.

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile bugüne kadar başta eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları konusunda çok verimli bir işbirliği yürüttüklerini söyledi.

2020 yılında da bu işbirliğini gerek eğitim, gerekse farkındalık ve çeşitli etkinliklerle daha ileriye taşıma amacında olduklarını kaydeden Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, çocukların ve gençlerin geleceği adına böyle bir işbirliğini yürütmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ise Komisyon olarak, verilen mücadelenin çok daha ileri noktalara ulaşabilmesi adına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her köşesindeki her bireye ulaşma amacında olduklarını söyledi.

Bu anlamda yerel yönetimlerle işbirliklerine büyük önem verdiklerini kaydeden Hasan Karaokçu, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip’e sürdürülebilir işbirliği konusunda gösterdiği duyarlılık nedeniyle teşekkür etti.

Karaokçu, 2020 yılında Beyarmudu Belediyesi sınırları içerisinde gerek eğitim, gerekse farkındalık çalışmalarında çok güzel projelere imza atacaklarını da vurguladı.