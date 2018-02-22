Eğitim ve Kültür Bakanı Özyiğit'ten müjde.. Girne'ye iki yeni okul yapılacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit Girne bölge okullarından Karakum Anaokulu, Hasan Cafer İlkokulu ve Çatalköy İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenler ile biraraya geldi.

Gerçekleştirdiği okul ziyaretlerinde öğretmenler ile birlikte eğitimin nasıl yapılandırılabileceği konusunda görüş alışverişinden bulunan Bakan Özyiğit, eğitimde bir devlet politikası oluşturulması gerektiğini, bu bağlamda da başta öğretmenler olmak üzere toplumun tüm kademeleri ile birlikte, istişare ederek eğitime nasıl bir yön verilmesi gerektiğini aktardı.

Oluşturulacak yeni sistem de öğretmenlerin önemine dikkat çeken Bakan Özyiğit, tüm eğitim camiası ile birlikte hareket ederek eğitimde yaşanan sıkıntıları çözüme kavuşturulacağına inandığını ifade etti.

Özyiğit okul yöneticileri ile öğretmenlerden var olan sorunları hakkında da bilgi alarak çözüm bekleyen sıkıntılarına kısa süre içerisinde el atılacağını ve yeni eğitim yılına bu sorunları çözülmüş bir şekilde, huzur içerisinde eğitime başlayabilecekleri bir ortam oluşturmak istediklerini söyledi.

GİRNE BÖLGESİNE BİRİ İLKOKUL BİRİ DE ORTAOKUL OLMAK ÜZERE İKİ YENİ OKUL.

Bakan Özyiğit ayrıca Girne’de artan çağ nüfusu dolayasıyla ihtiyaç duyulan yeni okul binaları ile ilgili Karakum’da bulunan karkas bina ve Girne Püsküllü bölgesinde belirlenen arazide incelemelerde bulundu.

Karakum’da bulunan karkas binayı incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Özyiğit, özellikle Girne bölgesinin son dönemlerde hem yurtiçinden hem de yurtdışından yoğun bir nüfus akışı yaşandığına dikkat çekti.

Bölge de artan cağ nüfusuna bağlı olarak merkezlerde ki okullar da çok ciddi sıkışıklar yaşandığını, hatta ders yılı başında bazı öğrencilerin bu nedenle eğitime başlayamadığını belirten Bakan Özyiğit, yaşanan sıkıntıları giderecek ve çözüme kavuşturacak adımlar atıldığını ve okullarda yaşanan yoğunluğu azaltmak adına Girne bölgesine biri ilkokul biri de ortaokul olmak üzere iki yeni okul yapılacağını ifade etti.

Karakum da bulunan karkas binanın ortaokul olarak tamamlanması ile ilgili çalışmaların yapıldığını belirten Özyiğit, bakanlık olarak projenin teknik detaylarını hızlandırıp, ihale süreçlerini sonlandırmayı planladıklarını ve 18 derslik, 6 Laboratuvar ve idari binaları ile birlikte okulu en kısa süre içerisin de eğitime kazandırmayı hedeflediklerini söyledi ve ekledi “En doğru yatırım, eğitime yapılan yatırımdır.”

Girne Püsküllü bölgesinde belirlenen yeni okul arazisininde de incelemelerde bulunan Bakan Cemal Özyiğit, belirlenen arazi içerisine 23 Nisan İlkokulu başta olmak üzere bölge okullarında yaşanan yoğunluğu azaltmak adına ilkokul yapılmasının uygun görüldüğünü berirtti.

Özyiğit, yeni ilkokul projesinin hazır olduğunu, seçim yasakları girmeden ihaleye çıkılması için gerekli koşulları sağlayarak projenin tamamlamak istediklerini ifade ederken içerisinde bulunacak olan 14 derslik ve idari binalarıyla okulun yaklaşık 350 öğrenciye eğitim yuvası olacağını söyledi.