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‘Eğitim Yapıları’ deneyimli İç Mimar Şölen Üstüner ile ele alındı

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Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’nün düzenlediği “İç Mimarlık Söyleşileri” kapsamında; ülkenin deneyimli İç Mimarlarından Şölen Üstüner, “Eğitim Binaları” konulu bir seminer verdi
‘Eğitim Yapıları’ deneyimli İç Mimar Şölen Üstüner ile ele alındı

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde‘Eğitim Yapıları’ deneyimli İç Mimar Şölen Üstüner ile ele alındı. Seminer, öğrencilere bu alanda yaratıcı çözümler geliştirme ve modern eğitim binalarının tasarım süreçlerini daha iyi kavrama fırsatı sundu. Bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaşan İç Mimar Şölen Üstüner, kendi projelerindeki tasarım ve uygulama süreçlerini öğrencilerle paylaşarak, eğitim yapıları üzerine önemli bilgiler aktardı.

İki oturumdan oluşan seminer, Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde gerçekleştirildi. Seminerde, eğitim binalarının tasarım süreçleri, bu yapıların kullanıcı odaklı ve işlevsel şekilde ele alınması gerektiği vurgulandı. İç Mimar Şölen Üstüner, modern eğitim yapılarında ergonomi, esneklik ve sürdürülebilirlik gibi unsurların giderek daha fazla önem kazandığını belirterek, katılımcılara bu doğrultuda yaratıcı ve yenilikçi çözümler geliştirmeleri konusunda ilham verdi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, mimarlık ve iç mimarlık alanındaki güncel yaklaşımların ele alındığı verimli bir platform oluşturdu. Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zihni Turkan, seminerin sonunda Şölen Üstüner’e teşekkür belgesi takdim ederken, katılım sağlayan öğrencilere de katılım sertifikası verildi.

Şölen Üstüner: “Kişileri kısa sürede tanımak, onların hobileri veya alışkanlıklarına dair önemli ipuçları elde etmek, yapacağınız dizaynı her alanda kolaylaştırabilir.”

Okul, eğitim merkezi gibi eğitim yapılarının tasarlama veya yenileme sürecinde, bina içinden bahçe duvarlarına kadar birçok unsuru ele alan İç Mimar Şölen Üstüner, kullanıcı ihtiyaçlarının ve işlevselliğin ön planda tutulması gerektiğini vurguladı. KKTC’de tasarladığı eğitim merkezlerinden örnekler vererek sunum yapan Üstüner, tasarımın her aşamasında sürdürülebilirliğin ve ergonominin önemine dikkat çekti. Eğitim yapısının hangi yaş grubuna hitap ettiği, kullanım amacı ve içeriği, renk uyumu ve mobilya modellemesine kadar pek çok detayı ele alındı.

Üstüner, sunumunda; “Gerek ticari yapılarda gerekse konut projelerinde, kişileri kısa sürede tanımak, onların hobileri veya alışkanlıklarına dair önemli ipuçları elde etmek, yapacağınız dizaynı her alanda kolaylaştırabilir” diyerek kullanıcı odaklı dokunuşların tasarımı zenginleştirebileceğine dikkat çekti.

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