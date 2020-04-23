  • BIST 98.171
  • Altın 387,172
  • Dolar 6,9783
  • Euro 7,5281
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Eğitimciler Sendikası: Kıbrıs Türk Halkı 23 Nisan 1920 ruhunu tüm yüreğiyle paylaşmaktadır

» »
Eğitimciler Sendikası: Kıbrıs Türk Halkı 23 Nisan 1920 ruhunu tüm yüreğiyle paylaşmaktadır
Eğitimciler Sendikası: Kıbrıs Türk Halkı 23 Nisan 1920 ruhunu tüm yüreğiyle paylaşmaktadır

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) 23 Nisan mesajı yayınladı.
Mesajda, “23 Nisan 1920, güç birliği yapan emperyalist devletlerin Türkiye Cumhuriyeti’ni işgal ve Türk milletini esir alma girişiminin, ‘Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ parolası ve tam bağımsızlık ilkesiyle ölümüne bir direnişle akamete uğratılmasının; milletimizin, iradesinin esaret altına alınamayacağını bütün dünyaya ilan ettiği tarihin adıdır.” Denildi.
KIBTES mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Tarih boyunca boynuna takılmaya çalışılan esaretin zincirlerini kararlılıkla kıran ve karşılaştığı bin bir zorluğu Türkiye Cumhuriyeti’nin eşsiz yardımlarıyla birlik ve beraberlik şuuru içinde başarıyla yenen Kıbrıs Türk halkı; tarihteki zor günlerinin son halkası olarak dünyayı tehdit eden bir virüs eliyle zor bir sınav daha vermektedir. Bu zorlu sınavda gerek özel uçaklarla getirilen sağlık malzemelerinin medyada yer bulması gerekse de bu bağlamda KKTC Cumhurbaşkanının yapmış olduğu yardımların sürdüğüne yönelik açıklamaları etle tırnak gibi olan KKTC-TC ilişkilerinin bundan sonra da güçlenerek büyüyeceğini herkese göstermiştir.

23 Nisan’ı çocuklarımıza daha huzurlu ve bilinçli bir gelecek inşa etmeye çabalama şuuru ile idrak eden Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES); düşman güçlerin ağzıyla konuşan, miadını doldurmuş belli zihniyetlerin açıklamalarını sağduyulu Kıbrıs Türk halkının vicdanına havale ederken; kalıcı egemenliğin ancak başarılı bir eğitim sistemiyle sağlanacağına inanmakta; eğitim sistemimizi milli kültür kodlarımızla birlikte çağın icaplarına göre yeniden düzenlenmesini önemsenmekte; 23 Nisan 1920 ruhunu tüm yüreğiyle paylaşmakta; Türkiye Cumhuriyeti Meclis’inin açılışının 100. yıl dönümünü ve bütün çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamaktadır.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uluçay, Şentop’u arayarak kutladı23 Nisan 2020 Perşembe 11:11
  • Ani ve Gayri Tabii Ölüm23 Nisan 2020 Perşembe 10:59
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Kutlanıyor Çavuşoğlu Atatürk Anıtına Çelenk Sundu23 Nisan 2020 Perşembe 10:25
  • Güzelyurt KYK’da karantina sürelerini tamamlayan 167 kişi evlerine dönüyor... Yarın 160 kişi daha ayrılacak23 Nisan 2020 Perşembe 10:06
  • ‘Yine oynayacak, uçurtmalarınızı uçuracak, yine şarkılarınızı söyleyeceksiniz’23 Nisan 2020 Perşembe 09:52
  • Sağlık Bakanlığı:167 kişi bugün yurtlardan ayrılacak23 Nisan 2020 Perşembe 09:23
  • ‘’İngiltere’de korona virüsten 241 Kıbrıslı Hayatını Kaybetti''23 Nisan 2020 Perşembe 09:00
  • 23 Nisan kutlamaları Bakan Çavuşoğlu’nun yaptığı konuşma ile başladı23 Nisan 2020 Perşembe 08:52
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yılını kutluyoruz23 Nisan 2020 Perşembe 08:43
  • Pilli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı23 Nisan 2020 Perşembe 08:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti