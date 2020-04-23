Eğitimciler Sendikası: Kıbrıs Türk Halkı 23 Nisan 1920 ruhunu tüm yüreğiyle paylaşmaktadır

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) 23 Nisan mesajı yayınladı.

Mesajda, “23 Nisan 1920, güç birliği yapan emperyalist devletlerin Türkiye Cumhuriyeti’ni işgal ve Türk milletini esir alma girişiminin, ‘Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ parolası ve tam bağımsızlık ilkesiyle ölümüne bir direnişle akamete uğratılmasının; milletimizin, iradesinin esaret altına alınamayacağını bütün dünyaya ilan ettiği tarihin adıdır.” Denildi.

KIBTES mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Tarih boyunca boynuna takılmaya çalışılan esaretin zincirlerini kararlılıkla kıran ve karşılaştığı bin bir zorluğu Türkiye Cumhuriyeti’nin eşsiz yardımlarıyla birlik ve beraberlik şuuru içinde başarıyla yenen Kıbrıs Türk halkı; tarihteki zor günlerinin son halkası olarak dünyayı tehdit eden bir virüs eliyle zor bir sınav daha vermektedir. Bu zorlu sınavda gerek özel uçaklarla getirilen sağlık malzemelerinin medyada yer bulması gerekse de bu bağlamda KKTC Cumhurbaşkanının yapmış olduğu yardımların sürdüğüne yönelik açıklamaları etle tırnak gibi olan KKTC-TC ilişkilerinin bundan sonra da güçlenerek büyüyeceğini herkese göstermiştir.

23 Nisan’ı çocuklarımıza daha huzurlu ve bilinçli bir gelecek inşa etmeye çabalama şuuru ile idrak eden Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES); düşman güçlerin ağzıyla konuşan, miadını doldurmuş belli zihniyetlerin açıklamalarını sağduyulu Kıbrıs Türk halkının vicdanına havale ederken; kalıcı egemenliğin ancak başarılı bir eğitim sistemiyle sağlanacağına inanmakta; eğitim sistemimizi milli kültür kodlarımızla birlikte çağın icaplarına göre yeniden düzenlenmesini önemsenmekte; 23 Nisan 1920 ruhunu tüm yüreğiyle paylaşmakta; Türkiye Cumhuriyeti Meclis’inin açılışının 100. yıl dönümünü ve bütün çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamaktadır.”