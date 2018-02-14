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EĞİTİMDE DEVLET POLİTİKASI VE YENİDEN YAPILANMA DÖNEMİ!!

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EĞİTİMDE DEVLET POLİTİKASI VE YENİDEN YAPILANMA DÖNEMİ!!
14 Şubat 2018 tarihli Detay Gazetesi...

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özyiğit, dünkü meclis oturumunda çok tartışılan eğitim konusunda iddialı açıklamalarda bulundu. Özyiğit, yaptığı konuşmada uzun zamandır ağır baskılar altında olan Atatürk Öğretmen Koleji ve DAÜ ile İlahiyat Koleji ve her iktidar dönemi değişen eğitim sistemi konusunda yeniden yapılanma çalışmalarının yapılacağını açıkladı. Özyiğit, ülkemizdeki eğitimin toplumda yaşayan herkesin ihtiyaçlarına göre düzenleneceğini belirterek, eğitim sisteminin her gelenin değiştirmemesi için de devlet politikası haline getirileceğini söyledi.

Toplum içerisinde büyük huzursuzluk yaratan İlahiyat Koleji hakkında da konuşan Özyiğit, bu okuldaki eğitimin de Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde yeniden yapılandırılacağını açıklarken, Atatürk Öğretmen Koleji’nin de özerk yapısının korunacağını ifade etti. Özyiğit, Kıbrıs Türk toplumunun kültür ve değerlerini sömürge döneminde papazın ordusuna karşı koruduğunu ve imamın ordusuna karşı da koruyacağını ifade etmesi ise meclis oturumunda tartışmalar yaşanmasına neden oldu.

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