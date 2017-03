QNB Finansbank ve Türk Eğitim Derneği, Adana ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlükleri’nin desteğiyle başlattıkları sosyal sorumluluk projesiyle sekiz devlet ortaokulunda, değişimin ve gelişimin önünü açıyor.

Geçen eğitim-öğretim yılında “Eğitimde Fırsat Eşitliğiyle, Başarı Her Yerde!” sloganıyla hayata geçen proje Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan çalışmalarla devam ediliyor. Proje kapsamında şimdiye kadar, QNB Finansbank'ın ortaklığı ve finansal desteği ile TED Okullarında yürütülen kampanyalar aracılığıyla okullara okuma kitabı, test kitabı, eğitim setleri, ders araç gereçleri, spor malzemesi müzik enstrümanı ve okul koridorlarında kullanılacak materyallerin alınması sağlandı. Bugüne kadar alınan 73 bin 533 adet malzeme, proje dahilindeki okullara gönderildi. Projede gelinen aşamaların kamuoyuyla paylaşılması için Adana'da düzenlenen basın toplantısına Adana İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ve QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Şahinbaş katıldı.

“QNB FİNANSBANK TÜM ÇALIŞANLARIYLA DESTEK VERİYOR”

Türk Eğitim Derneği'nin eğitimde fırsat eşitliğini geliştirici projelerine dokuz yıldır destek verdiklerini belirten QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Şahinbaş, geleceğin yaratıcı liderlerini yetiştirmenin bugün yapılacak sosyal sorumluluk çalışmalarıyla gerçekleşeceğini ifade etti. 2015 yılında yenilikçi, yaratıcı, analitik, güvenilir olma özelliklerini, geleceğin yaratıcı liderleri çocuklara aktarma hedefi ile “Minik Eller Büyük Hayaller” sosyal sorumluluk platformunu kurduklarını belirten Şahinbaş, “600'ü aşkın şubemizdekiFinansçıların da gönüllü olarak katıldığı sosyal sorumluluk projelerimizde çocukları merkezimize koyuyoruz” dedi.2008 yılından bu yana yine TED aracılığıyla çocuklara eğitim bursu verdiklerini ifade eden Şahinbaş, “Başarı Her Yerde” projesinde ise okullarda gelişim ve değişime kaynak sunduklarını ifade etti. Şahinbaş “Şubelerimiz aracılığıyla dokuz yıldır verdiğimiz tam eğitim bursu karşılığında müşterilerimize de bir sertifika gönderiyoruz. ‘Sizin adınıza çocuk okutuyoruz' diyerek onları da bilgilendiriyoruz. ‘Başarı Her Yerde'nin ise bu ilk senesi, önümüzdeki yıllarda da devam ettireceğiz. Yapılan çalışmaların çocuklar üzerindeki olumlu sonuçlarını görüyoruz. Mutlu çocuk, başarılı çocuktur. Folklordan resim sergisine, dans ve tiyatro gösterilerinden müzik çalışmalarına dek okulların aktivitelerinde ihtiyaç duydukları destekleri sağlamaktan çok mutluyuz. Çocukların mutluluğuna tanık oluyoruz. Yakın zamanda yapılan çalışmaların bu okulların başarısına olan katkısını çok daha iyi göreceğiz” dedi.

“UMUTLARIN BAŞARIYA DÖNÜŞTÜRÜLDÜĞÜ PROJE”

Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu proje hakkında şunları söyledi: “Ülkemizde eğitim göstergeleri niceliksel olarak son yıllarda önemli mesafeler kat etse de, maalesef nitelik anlamında önemli sorunlar yaşıyoruz. Öğrenci başarısını etkileyen en önemli faktörlerden birinin ailelerin ekonomik, sosyal ve kültürel düzeyleri olduğunu biliyoruz. Nitelikli eğitime erişim herkesin hakkıdır. Gelir dağılımındaki eşitsizlikten kaynaklanan eğitimde adalet sorunu ülkemiz açısından ciddi boyutlardadır. PISA'daki durumumuz buna örnek verilebilir: Öğrencinin sosyo-ekonomik düzeyi “ekonomik, sosyal ve kültürel durum endeksi” olarak bilinen ve birçok değişken esas alınarak hesaplanmış bir endeks içinde maalesef Türkiye'deki öğrencilerin yüzde 68,7'si alt sosyo-ekonomik ve kültürel grupta yer alıyor. Temel beslenme eksikliği nedeniyle öğrenimi aksayan öğrenci sayısının da uluslararası ortalamanın çok üzerinde olduğunu biliyoruz. Tüm bu olumsuz göstergelere rağmen Türkiye, örneğin PISA'da alt sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencilerin en yüksek ilerleme kaydettiği ülkeler arasında.”

Bizler, kamu kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının bu noktada yapacağı ortak çalışmaların büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Dezavantajları giderecek uygulamalara daha çok ihtiyaç var. Ortaöğretimdeki öğrencilerin akademik başarı seviyelerini artırmayı ve okullar arasındaki performans farklılıklarını gidermeyi amaçlayan Başarı Her Yerde projesi bu anlamda çok büyük bir misyon üstleniyor. Bu proje fırsatların umuda, umutların başarıya dönüştürüldüğü bir projedir. Destek veren herkese bir kez daha teşekkür ediyor ve her geçen yıl daha fazla çocuğumuzla ve öğretmenimizle birlikte “Başarı Her Yerde” diyebilmeyi diliyoruz.”

KODLAMA VE ROBOTİKEĞİTİM BAŞLADI

Öğrenciler için kodlama ve robotikeğitim süreci başlatıldı. Planlanan eğitim ile öğrencilerin 21. yüzyılın gereği olan bilişim becerilerini edinmeleri amaçlanıyor. Bu amaçla Adana ilinde öğretmenlere yönelik eğitici eğitimi gerçekleştirildi. Birbuçuk yıl devam edecek çalışma ile öğrenciler robotik, kodlama, 3D konularında sürekli eğitime alınacak.Ayrıca Adana okullarındaki idareci, rehberlik uzmanı ve gönüllü öğretmenlere yönelik akran arabuluculuğu eğitimi verildi ve böylece okullarda arabuluculuk süreci başlatıldı. Projede, öğrencilerle birlikte ailelerinin de gelişimi hedefleniyor ve ebeveynlere yönelik eğitim programları başarıyla gerçekleştiriliyor.

ADANA VE ANKARA’DAN DEZAVANTAJLI OKULLAR SEÇİLDİ

“Başarı Her Yerde” projesi kapsamına alınan okullar Adana ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlükleri yetkilileri tarafından, dezavantajlı olarak nitelendirilebilecek konumda bulunan okullar arasından seçildi. Akademik ve sosyal açıdan gelişim gösterme potansiyeli bulunan öğrencilerin öğrenim gördüğü bu okulların seçimi, İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin kendi belirlediği ölçüt ve değerlendirmeler sonucunda gerçekleşti. Bu doğrultuda proje için seçilen okullar şunlar oldu: Adana, Seyhan, Mehmet Akif Ortaokulu; Adana, Yüreğir, Yavuzlar Ortaokulu; Adana, Sarıçam, Ömer Kanaatbilen Ortaokulu; Adana, Seyhan, Kasım Sacide Ener Ortaokulu; Ankara, Altındağ, Şehit Mesut AcuOrtaokulu; Ankara, Altındağ, Tandoğan Şehit Mucip ArıganOrtaokulu; Ankara, Mamak, Selçuklu Ortaokulu; Ankara, Mamak,Ahmet Kabaklı Ortaokulu.

Üç yıl olarak planlanan projenin çok farklı aşamaları olan kapsamlı bir çalışma programı var. Öğrenci, öğretmen, okul, veli, konum değerlendirmelerinin uzman ekipler tarafından ayrıntılı bir şekilde yapıldığı proje öncesi çalışmaların, proje boyunca da sistemli bir program dahilinde yürütülmesine azami önem veriliyor. Bu çerçevede seçilen 8 okulda, projenin hedefi olan, akademik ve sosyal başarının sürdürülebilir olması için bütünsel bir program hazırlandı.