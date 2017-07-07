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Eğitimde kadro sayısı resmi gazetede yayımlandı

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Eğitimde kadro sayısı resmi gazetede yayımlandı
Öğretmenler (Değişiklik) Yasası 19 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yasada, Genel Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Öğretim Kurumları ile İlkokul, Anaokul Ve Özel Eğitim Kurumlarındaki öğretmen kadroları belirlendi.

GENEL ORTAÖĞRETİM İLE MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM KURUMLARINDA TOPLAM KADRO 2 BİN 826

Buna göre, Genel Ortaöğretimde 37 müdür, 132 müdür muavini, 175 bölüm şefi, 15 atölye şefi, bin 789 öğretmen olacak. Toplam kadro sayısı ise 2 bin 148.

Mesleki ve teknik öğretim kurumlarında 21 müdür, 42 müdür muavini, 35 bölüm şefi, 43 atölye şefi, 490 öğretmen, 47 teknik öğretim görevlisi olacak. Bu kurumlardaki toplam kadro sayısı 678. Her iki alandaki kadro sayısı ise 2 bin 826.

İLKOKUL, ANAOKUL VE ÖZEL EĞİTİM OKULLARINDA ÖĞRETMEN KADROSU BİN 810

Öte yandan, İlkokul, Anaokul ve Özel Eğitim Kurumlarında 110 müdür, 114 müdür muavini, bin 530 öğretmen, 56 özel eğitim öğretmen kadrosu oldu. Bu alandaki toplam sayı bin 810.

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