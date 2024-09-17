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Eğitimde Kriz Devam Ediyor: Baraka Kültür Merkezi’nden Sert Eleştiriler

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Eğitimde Kriz Devam Ediyor: Baraka Kültür Merkezi’nden Sert Eleştiriler
Eğitimde Kriz Devam Ediyor: Baraka Kültür Merkezi’nden Sert Eleştiriler

Baraka Kültür Merkezi Eğitim Sorumlusu Onur Bütüner, UBP (Ulusal Birlik Partisi) hükümetinin eğitim alanında yaşanan sorunlara ilişkin sert eleştirilerde bulundu. Hükümetin, örgütlü kötülüğün temsilcisi olarak görüldüğünü dile getiren Bütüner, eğitim sisteminin her yıl yeni sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Bu yıl “eğitim yılı sorunlarla başladı” manşetlerinin yine atıldığını ifade eden Bütüner, mevcut sorunların önceki yıllara göre katmerlendiği uyarısında bulundu. Halkın ihtiyaç duymadığı külliye inşaatlarının sürdürülmesi yerine, okullardaki güçlendirme çalışmaları için gereken önlemlerin alınmadığını vurguladı. KTMMOB’ye bağlı İnşaat Mühendisleri Odası’nın uyarılarına rağmen, güçlendirme çalışmaları için kış aylarından beri beklenen kamu kaynaklarının harcanmadığını söyledi.

Bütüner, öğrencilerin eğitim alanlarından yoksun kaldığını ve konteyner sınıfların eğitimde kalitenin düşmesine neden olduğunu ifade etti. Okul açılışının bir hafta ertelenmesini değerlendiren Bütüner, bu ertelemenin gerekçesinin eğitim sorunlarından ziyade UBP kurultayı olduğu sonucuna vardı.

Eğitim sendikalarının, öğretmenlerin, velilerin ve öğrencilerin yıllardır dile getirdiği sıkıntıların çözümü yerine, hükümetin kendi iç hesaplaşmalarıyla meşgul olduğunu belirten Baraka Kültür Merkezi, eğitimin geleceğinin tehlikede olduğunu vurguladı. Bütüner, UBP hükümetinin eğitim sisteminde yarattığı belirsizlikler ve sorunlar karşısında, parasız, bilimsel, demokratik ve laik bir eğitim sistemi mücadelesine kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

Baraka Kültür Merkezi, halkın eğitim alanındaki ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, tüm eğitim paydaşlarıyla birlikte çözüme yönelik mücadele edeceklerini bir kez daha vurguladı.

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