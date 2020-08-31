"Eğitime başlarken tek bir çocuğun bile sağlığı bizim için her şeyden önemlidir"

1 Eylül'de yeni eğitim yılına başlanırken paylaştığım görüşler:

"Eğitime başlarken tek bir çocuğun bile sağlığı bizim için her şeyden önemlidir.

Ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan Covid 19 salgınından dolayı eğitim ve öğretimde kayıplar yaşandığı bilinen bir gerçektir. Bu kayıpların giderilmesi adına bir an önce eğitim alanında adımlar atılması kaçınılmazdır. Ancak bu yapılırken en başta sağlığın gözetilmesi ve tüm paydaşların ortak katkısının sağlanması büyük önem taşımaktadır.

Eğitim Bakanlığı 1 Eylül itibarı ile uzaktan (online) eğitime başlayacağını ve 14 eylülde de yüz yüze eğitime geçileceğini duyurmuştur. Ancak uzaktan (online) eğitimin tüm çocukların fırsat eşitliği gözetilerek başlaması önemlidir.

Farklı sosyoekonomik koşullarda olan ailelerin çocuklarına internet erişimi ve bu erişimi kullanabilecekleri cihazları sağlamakta sıkıntıları olduğu çok sayıda öğretmen ve veli tarafından bizlere ulaştırılmıştır. Her çocuğun uzaktan eğitim alabilecek olanağının olup olmadığının tespit edilip, eksiklerinin giderilmesi de sosyal devlet anlayışının bir gereğidir.

Bunun yanında yüz yüze eğitimin önemi de inkar edilemez bir gerçektir. Salgın koşullarındaki gelişmelere göre 14 eylülde başlaması planlanan yüz yüze eğitimde ise sağlık uzmanlarının uyarıları göz ardı edilmemeli, birlikte çalışılmalıdır. Öğrencilerin gerek okullara taşınırken, gerekse okul içinde geçirecekleri zaman aralığında sağlıkçılar tarafından önerilen hijyen ve mesafe kurallarına eksiksiz uyulmalı, okulların bu konudaki olanakları sürekli desteklenmelidir.

Tek bir çocuğun bile sağlığı bizim için her şeyden önemlidir.

1 Eylül’de başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını ve kesintisiz olarak ancak sağlıklı biçimde devam etmesini diliyorum."